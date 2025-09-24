Рейтинг@Mail.ru
Представители ОДКБ обсудили обстановку в зоне ответственности объединения - РИА Новости, 24.09.2025
14:19 24.09.2025
Представители ОДКБ обсудили обстановку в зоне ответственности объединения
Представители ОДКБ обсудили обстановку в зоне ответственности объединения
БИШКЕК, 24 сен – РИА Новости. Представители Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили в Киргизии военно-политическую обстановку в зоне ответственности объединения, а также современные угрозы и вызовы, сообщила в среду в пресс-служба организации. С 22 по 24 сентября 2025 года в Бишкеке на базе Центра боевой подготовки вооруженных сил Киргизии прошел сбор с должностными лицами национальных органов государств-членов ОДКБ, уполномоченных на взаимодействие с Центром кризисного реагирования ОДКБ. В мероприятии приняли участие руководители центральных командных пунктов оборонных ведомств Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, представители МИД, МЧС, Шанхайской организации сотрудничества, Антитеррористического центра СНГ и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. "В ходе сбора рассмотрены вопросы мониторинга и анализа военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ, прогноза ее возможного развития и выявления признаков возникновения кризисных (чрезвычайных) ситуаций, а также существующих угроз и вызовов коллективной безопасности. Обсуждены вопросы противодействия медийной и идеологической агрессии против государств–членов ОДКБ, деятельность Парламентской Ассамблеи ОДКБ по совершенствованию нормативно-правовой базы, сближению и гармонизации национального законодательства государств–членов ОДКБ в сфере кризисного реагирования", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что также рассмотрены вопросы развития системы управления Коллективными силами ОДКБ в интересах обеспечения выполнения задач в повседневной деятельности и при реагировании на кризисные ситуации. Осуществлен обмен опытом функционирования системы межведомственного взаимодействия и информационного обмена в интересах коллективной безопасности.
БИШКЕК, 24 сен – РИА Новости. Представители Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили в Киргизии военно-политическую обстановку в зоне ответственности объединения, а также современные угрозы и вызовы, сообщила в среду в пресс-служба организации.
С 22 по 24 сентября 2025 года в Бишкеке на базе Центра боевой подготовки вооруженных сил Киргизии прошел сбор с должностными лицами национальных органов государств-членов ОДКБ, уполномоченных на взаимодействие с Центром кризисного реагирования ОДКБ. В мероприятии приняли участие руководители центральных командных пунктов оборонных ведомств Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, представители МИД, МЧС, Шанхайской организации сотрудничества, Антитеррористического центра СНГ и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
"В ходе сбора рассмотрены вопросы мониторинга и анализа военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ, прогноза ее возможного развития и выявления признаков возникновения кризисных (чрезвычайных) ситуаций, а также существующих угроз и вызовов коллективной безопасности. Обсуждены вопросы противодействия медийной и идеологической агрессии против государств–членов ОДКБ, деятельность Парламентской Ассамблеи ОДКБ по совершенствованию нормативно-правовой базы, сближению и гармонизации национального законодательства государств–членов ОДКБ в сфере кризисного реагирования", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что также рассмотрены вопросы развития системы управления Коллективными силами ОДКБ в интересах обеспечения выполнения задач в повседневной деятельности и при реагировании на кризисные ситуации. Осуществлен обмен опытом функционирования системы межведомственного взаимодействия и информационного обмена в интересах коллективной безопасности.
