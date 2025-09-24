https://ria.ru/20250924/bezopasnost-2044014884.html

Представители ОДКБ обсудили обстановку в зоне ответственности объединения

Представители ОДКБ обсудили обстановку в зоне ответственности объединения - РИА Новости, 24.09.2025

Представители ОДКБ обсудили обстановку в зоне ответственности объединения

Представители Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили в Киргизии военно-политическую обстановку в зоне ответственности объединения, а... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T14:19:00+03:00

2025-09-24T14:19:00+03:00

2025-09-24T14:19:00+03:00

в мире

киргизия

россия

бишкек

одкб

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105733/72/1057337227_0:168:1461:990_1920x0_80_0_0_a825ead115f52bc201a379edb3c68cc0.jpg

БИШКЕК, 24 сен – РИА Новости. Представители Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили в Киргизии военно-политическую обстановку в зоне ответственности объединения, а также современные угрозы и вызовы, сообщила в среду в пресс-служба организации. С 22 по 24 сентября 2025 года в Бишкеке на базе Центра боевой подготовки вооруженных сил Киргизии прошел сбор с должностными лицами национальных органов государств-членов ОДКБ, уполномоченных на взаимодействие с Центром кризисного реагирования ОДКБ. В мероприятии приняли участие руководители центральных командных пунктов оборонных ведомств Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, представители МИД, МЧС, Шанхайской организации сотрудничества, Антитеррористического центра СНГ и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. "В ходе сбора рассмотрены вопросы мониторинга и анализа военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ, прогноза ее возможного развития и выявления признаков возникновения кризисных (чрезвычайных) ситуаций, а также существующих угроз и вызовов коллективной безопасности. Обсуждены вопросы противодействия медийной и идеологической агрессии против государств–членов ОДКБ, деятельность Парламентской Ассамблеи ОДКБ по совершенствованию нормативно-правовой базы, сближению и гармонизации национального законодательства государств–членов ОДКБ в сфере кризисного реагирования", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что также рассмотрены вопросы развития системы управления Коллективными силами ОДКБ в интересах обеспечения выполнения задач в повседневной деятельности и при реагировании на кризисные ситуации. Осуществлен обмен опытом функционирования системы межведомственного взаимодействия и информационного обмена в интересах коллективной безопасности.

https://ria.ru/20250920/kirgizija-2043146118.html

https://ria.ru/20250716/armeniya-2029451872.html

киргизия

россия

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, россия, бишкек, одкб, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), снг