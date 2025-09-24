https://ria.ru/20250924/bezopasnost-2043927541.html
Песков: разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны
россия
украина
сша
дмитрий песков
в мире
европа
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Все разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК."То есть вы не можете разбираться с европейской безопасностью в ущерб безопасности России. Тем более, кто бы что ни говорил, даже сейчас Россия является неотъемлемой интегральной частью европейской безопасности. Поэтому все разговоры о безопасности без России или в ущерб России, по меньшей мере, несостоятельны. На самом деле, опасны и неприемлемы для нас", - заявил Песков.Он отметил, что Путин неоднократно предлагал всему миру решить проблемы первопричин конфликта с Украиной, но звучали отказы со стороны США и Европы, которая говорила, что Россия не должна участвовать в обсуждении вопросов европейкой безопасности. А это противоречит постулату о неделимости безопасности, отметил пресс-секретарь главы государства.
