Песков: разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны - РИА Новости, 24.09.2025
10:12 24.09.2025 (обновлено: 10:33 24.09.2025)
Песков: разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны
Песков: разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны - РИА Новости, 24.09.2025
Песков: разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны
Все разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Все разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК."То есть вы не можете разбираться с европейской безопасностью в ущерб безопасности России. Тем более, кто бы что ни говорил, даже сейчас Россия является неотъемлемой интегральной частью европейской безопасности. Поэтому все разговоры о безопасности без России или в ущерб России, по меньшей мере, несостоятельны. На самом деле, опасны и неприемлемы для нас", - заявил Песков.Он отметил, что Путин неоднократно предлагал всему миру решить проблемы первопричин конфликта с Украиной, но звучали отказы со стороны США и Европы, которая говорила, что Россия не должна участвовать в обсуждении вопросов европейкой безопасности. А это противоречит постулату о неделимости безопасности, отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков: разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны

Песков назвал разговоры о европейской безопасности без России несостоятельными

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Все разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК.
"То есть вы не можете разбираться с европейской безопасностью в ущерб безопасности России. Тем более, кто бы что ни говорил, даже сейчас Россия является неотъемлемой интегральной частью европейской безопасности. Поэтому все разговоры о безопасности без России или в ущерб России, по меньшей мере, несостоятельны. На самом деле, опасны и неприемлемы для нас", - заявил Песков.
Он отметил, что Путин неоднократно предлагал всему миру решить проблемы первопричин конфликта с Украиной, но звучали отказы со стороны США и Европы, которая говорила, что Россия не должна участвовать в обсуждении вопросов европейкой безопасности. А это противоречит постулату о неделимости безопасности, отметил пресс-секретарь главы государства.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
США свернут программы помощи Европе в сфере безопасности, пишет FT
4 сентября, 20:08
 
РоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковВ миреЕвропа
 
 
