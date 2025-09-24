В Бангкоке на дороге рядом с больницей образовалась яма глубиной 50 метров

https://ria.ru/20250924/bangkok-2043983427.html
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Участок дороги обвалился рядом с одной из первых больниц Бангкока, образовав яму шириной около 30 метров и глубиной 50 метров, пострадавших нет, сообщает газета Bangkok Post. “Участок улицы Самсен перед больницей Ваджира просел в среду утром, образовав большую яму около 50 метров глубиной… примерно 30 метров в ширину и 30 метров в длину. Она образовалась непосредственно над станцией метро. Сообщений о пострадавших не поступало”, - пишет газета. Сообщается, что инцидент произошел около 07.13 утра по местному времени (03.13 мск). Власти города перекрыли движение на участке по соображениям безопасности. Деятельность больницы приостановлена на два дня, около 3500 пациентов эвакуированы. Жителям близлежащих квартир было также приказано покинуть свои дома. Отмечается, что этот район был перекрыт из-за строительства новых станций метро. По словам местных властей, грунт попал в тоннель, что привело к обрушению близлежащих конструкций и прорыву большой водопроводной трубы.
