https://ria.ru/20250924/bangkok-2043983427.html

В Бангкоке на дороге рядом с больницей образовалась яма глубиной 50 метров

В Бангкоке на дороге рядом с больницей образовалась яма глубиной 50 метров - РИА Новости, 24.09.2025

В Бангкоке на дороге рядом с больницей образовалась яма глубиной 50 метров

Участок дороги обвалился рядом с одной из первых больниц Бангкока, образовав яму шириной около 30 метров и глубиной 50 метров, пострадавших нет, сообщает газета РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:29:00+03:00

2025-09-24T12:29:00+03:00

2025-09-24T13:19:00+03:00

в мире

бангкок

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043996776_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7232177c15a80764ee65f483d56fabf0.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Участок дороги обвалился рядом с одной из первых больниц Бангкока, образовав яму шириной около 30 метров и глубиной 50 метров, пострадавших нет, сообщает газета Bangkok Post. “Участок улицы Самсен перед больницей Ваджира просел в среду утром, образовав большую яму около 50 метров глубиной… примерно 30 метров в ширину и 30 метров в длину. Она образовалась непосредственно над станцией метро. Сообщений о пострадавших не поступало”, - пишет газета. Сообщается, что инцидент произошел около 07.13 утра по местному времени (03.13 мск). Власти города перекрыли движение на участке по соображениям безопасности. Деятельность больницы приостановлена на два дня, около 3500 пациентов эвакуированы. Жителям близлежащих квартир было также приказано покинуть свои дома. Отмечается, что этот район был перекрыт из-за строительства новых станций метро. По словам местных властей, грунт попал в тоннель, что привело к обрушению близлежащих конструкций и прорыву большой водопроводной трубы.

https://ria.ru/20250514/omsk-2016953584.html

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Яма глубиной 50 м рядом с больницей в Бангкоке Яма глубиной 50 м рядом с больницей в Бангкоке 2025-09-24T12:29 true PT3M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бангкок