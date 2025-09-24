Рейтинг@Mail.ru
Автопарк Подмосковья дополнят 350 единицами коммунальной техники - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:46 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/avtopark-2044133880.html
Автопарк Подмосковья дополнят 350 единицами коммунальной техники
Автопарк Подмосковья дополнят 350 единицами коммунальной техники - РИА Новости, 24.09.2025
Автопарк Подмосковья дополнят 350 единицами коммунальной техники
Автопарк ресурсоснабжающих организаций Подмосковья в 2025 году пополнится 350 единицами коммунальной техники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T19:46:00+03:00
2025-09-24T19:46:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044133576_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3cb84be2d777102592d709ad4c9d8cc0.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Автопарк ресурсоснабжающих организаций Подмосковья в 2025 году пополнится 350 единицами коммунальной техники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "В работе коммунальных служб многое зависит от технического оснащения, поэтому мы стараемся закупать и передавать нашим муниципалитетам, в том числе отдаленным территориям, все самое современное и эффективное. В этом году в Подмосковье запланировано масштабное обновление коммунальной техники для ресурсоснабжающих организаций, которые приводим к единому стандарту", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что первые 49 единиц техники отправляют в Зарайск, Люберцы, Пушкинский, Солнечногорск, Чехов, Наро-Фоминск, Лотошино и другие округа. "Это каналопромывочные машины для очистки ливневок и канализационных труб от осадков и засоров, а также экскаваторы. Следующая партия – 63 единицы – поступит в муниципалитеты через месяц. Всего же в этом году парк пополнят 350 новых современных машин, что поможет ресурсникам оперативнее реагировать на аварийные ситуации и быстрее устранять их", – сказал губернатор региона. В октябре в округа отправят еще 20 каналопромывочных машин, 23 экскаватора и 20 илососов для вакуумной очистки ливневых и канализационных сетей. До конца года поступят еще 238 единиц техники, в том числе краны-манипуляторы и аварийные машины.
https://ria.ru/20250924/pedagog-2044115259.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044133576_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_668e0ecdb89ab9fc9ec5c5ebb2e05ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Автопарк Подмосковья дополнят 350 единицами коммунальной техники

Подмосковный автопарк пополнят 350 единиц коммунальной техники

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области Коммунальная техника Московской области
Коммунальная техника Московской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Коммунальная техника Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Автопарк ресурсоснабжающих организаций Подмосковья в 2025 году пополнится 350 единицами коммунальной техники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"В работе коммунальных служб многое зависит от технического оснащения, поэтому мы стараемся закупать и передавать нашим муниципалитетам, в том числе отдаленным территориям, все самое современное и эффективное. В этом году в Подмосковье запланировано масштабное обновление коммунальной техники для ресурсоснабжающих организаций, которые приводим к единому стандарту", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что первые 49 единиц техники отправляют в Зарайск, Люберцы, Пушкинский, Солнечногорск, Чехов, Наро-Фоминск, Лотошино и другие округа.
"Это каналопромывочные машины для очистки ливневок и канализационных труб от осадков и засоров, а также экскаваторы. Следующая партия – 63 единицы – поступит в муниципалитеты через месяц. Всего же в этом году парк пополнят 350 новых современных машин, что поможет ресурсникам оперативнее реагировать на аварийные ситуации и быстрее устранять их", – сказал губернатор региона.
В октябре в округа отправят еще 20 каналопромывочных машин, 23 экскаватора и 20 илососов для вакуумной очистки ливневых и канализационных сетей. До конца года поступят еще 238 единиц техники, в том числе краны-манипуляторы и аварийные машины.
Педагог - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Новая программа подготовки универсальных педагогов стартовала в Подмосковье
Вчера, 18:35
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала