https://ria.ru/20250924/avtopark-2044133880.html

Автопарк Подмосковья дополнят 350 единицами коммунальной техники

Автопарк Подмосковья дополнят 350 единицами коммунальной техники - РИА Новости, 24.09.2025

Автопарк Подмосковья дополнят 350 единицами коммунальной техники

Автопарк ресурсоснабжающих организаций Подмосковья в 2025 году пополнится 350 единицами коммунальной техники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T19:46:00+03:00

2025-09-24T19:46:00+03:00

2025-09-24T19:46:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044133576_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3cb84be2d777102592d709ad4c9d8cc0.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Автопарк ресурсоснабжающих организаций Подмосковья в 2025 году пополнится 350 единицами коммунальной техники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "В работе коммунальных служб многое зависит от технического оснащения, поэтому мы стараемся закупать и передавать нашим муниципалитетам, в том числе отдаленным территориям, все самое современное и эффективное. В этом году в Подмосковье запланировано масштабное обновление коммунальной техники для ресурсоснабжающих организаций, которые приводим к единому стандарту", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что первые 49 единиц техники отправляют в Зарайск, Люберцы, Пушкинский, Солнечногорск, Чехов, Наро-Фоминск, Лотошино и другие округа. "Это каналопромывочные машины для очистки ливневок и канализационных труб от осадков и засоров, а также экскаваторы. Следующая партия – 63 единицы – поступит в муниципалитеты через месяц. Всего же в этом году парк пополнят 350 новых современных машин, что поможет ресурсникам оперативнее реагировать на аварийные ситуации и быстрее устранять их", – сказал губернатор региона. В октябре в округа отправят еще 20 каналопромывочных машин, 23 экскаватора и 20 илососов для вакуумной очистки ливневых и канализационных сетей. До конца года поступят еще 238 единиц техники, в том числе краны-манипуляторы и аварийные машины.

https://ria.ru/20250924/pedagog-2044115259.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев