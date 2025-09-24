https://ria.ru/20250924/avtopark-2044133880.html
Автопарк Подмосковья дополнят 350 единицами коммунальной техники
24.09.2025
Автопарк Подмосковья дополнят 350 единицами коммунальной техники
Автопарк ресурсоснабжающих организаций Подмосковья в 2025 году пополнится 350 единицами коммунальной техники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Автопарк ресурсоснабжающих организаций Подмосковья в 2025 году пополнится 350 единицами коммунальной техники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "В работе коммунальных служб многое зависит от технического оснащения, поэтому мы стараемся закупать и передавать нашим муниципалитетам, в том числе отдаленным территориям, все самое современное и эффективное. В этом году в Подмосковье запланировано масштабное обновление коммунальной техники для ресурсоснабжающих организаций, которые приводим к единому стандарту", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что первые 49 единиц техники отправляют в Зарайск, Люберцы, Пушкинский, Солнечногорск, Чехов, Наро-Фоминск, Лотошино и другие округа. "Это каналопромывочные машины для очистки ливневок и канализационных труб от осадков и засоров, а также экскаваторы. Следующая партия – 63 единицы – поступит в муниципалитеты через месяц. Всего же в этом году парк пополнят 350 новых современных машин, что поможет ресурсникам оперативнее реагировать на аварийные ситуации и быстрее устранять их", – сказал губернатор региона. В октябре в округа отправят еще 20 каналопромывочных машин, 23 экскаватора и 20 илососов для вакуумной очистки ливневых и канализационных сетей. До конца года поступят еще 238 единиц техники, в том числе краны-манипуляторы и аварийные машины.
