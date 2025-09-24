https://ria.ru/20250924/aviatsija-2043987302.html

Минтранс рассказал об интересе иностранных авиакомпании к сотрудничеству

Минтранс рассказал об интересе иностранных авиакомпании к сотрудничеству - РИА Новости, 24.09.2025

Минтранс рассказал об интересе иностранных авиакомпании к сотрудничеству

Гражданская авиация РФ продолжает развиваться, несмотря на неправомерные односторонние ограничения ряда государств, а иностранные авиакомпании сохраняют интерес РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:39:00+03:00

2025-09-24T12:39:00+03:00

2025-09-24T12:39:00+03:00

россия

международная организация гражданской авиации

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568232939_0:185:3128:1944_1920x0_80_0_0_368ba5be61852f163d12e7d410c31073.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Гражданская авиация РФ продолжает развиваться, несмотря на неправомерные односторонние ограничения ряда государств, а иностранные авиакомпании сохраняют интерес к сотрудничеству с Россией, говорится в сообщении Минтранса РФ по итогам выступления замглавы ведомства Владимира Потешкина на открытии 42-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО). "В выступлении отмечено, что, несмотря на неправомерные односторонние ограничительные меры ряда государств – в нарушение Чикагской конвенции и норм международного права, – российская гражданская авиация продолжает развиваться, а иностранные авиакомпании сохраняют интерес к сотрудничеству с Россией", - говорится в сообщении. На полях ассамблеи делегация России планирует провести около 30 двусторонних встреч с государствами – членами ИКАО для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества: от воздушного сообщения до летной годности и сертификации. В состав российской делегации вошли представители ключевых ведомств и организаций авиационной отрасли: Минтранса РФ, Росавиации, Ространснадзора, Минпромторга РФ, МИД РФ, Минэкономразвития РФ, Представительства России при ИКАО, а также сотрудники ведущих аэропортов и научных учреждений.

https://ria.ru/20250924/kreml-2043959826.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)