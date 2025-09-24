Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал об интересе иностранных авиакомпании к сотрудничеству - РИА Новости, 24.09.2025
12:39 24.09.2025
Минтранс рассказал об интересе иностранных авиакомпании к сотрудничеству
Минтранс рассказал об интересе иностранных авиакомпании к сотрудничеству
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Гражданская авиация РФ продолжает развиваться, несмотря на неправомерные односторонние ограничения ряда государств, а иностранные авиакомпании сохраняют интерес к сотрудничеству с Россией, говорится в сообщении Минтранса РФ по итогам выступления замглавы ведомства Владимира Потешкина на открытии 42-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО). "В выступлении отмечено, что, несмотря на неправомерные односторонние ограничительные меры ряда государств – в нарушение Чикагской конвенции и норм международного права, – российская гражданская авиация продолжает развиваться, а иностранные авиакомпании сохраняют интерес к сотрудничеству с Россией", - говорится в сообщении. На полях ассамблеи делегация России планирует провести около 30 двусторонних встреч с государствами – членами ИКАО для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества: от воздушного сообщения до летной годности и сертификации. В состав российской делегации вошли представители ключевых ведомств и организаций авиационной отрасли: Минтранса РФ, Росавиации, Ространснадзора, Минпромторга РФ, МИД РФ, Минэкономразвития РФ, Представительства России при ИКАО, а также сотрудники ведущих аэропортов и научных учреждений.
россия, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Россия, Международная организация гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A350-900
Самолет Airbus A350-900 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A350-900 . Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Гражданская авиация РФ продолжает развиваться, несмотря на неправомерные односторонние ограничения ряда государств, а иностранные авиакомпании сохраняют интерес к сотрудничеству с Россией, говорится в сообщении Минтранса РФ по итогам выступления замглавы ведомства Владимира Потешкина на открытии 42-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
"В выступлении отмечено, что, несмотря на неправомерные односторонние ограничительные меры ряда государств – в нарушение Чикагской конвенции и норм международного права, – российская гражданская авиация продолжает развиваться, а иностранные авиакомпании сохраняют интерес к сотрудничеству с Россией", - говорится в сообщении.
На полях ассамблеи делегация России планирует провести около 30 двусторонних встреч с государствами – членами ИКАО для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества: от воздушного сообщения до летной годности и сертификации. В состав российской делегации вошли представители ключевых ведомств и организаций авиационной отрасли: Минтранса РФ, Росавиации, Ространснадзора, Минпромторга РФ, МИД РФ, Минэкономразвития РФ, Представительства России при ИКАО, а также сотрудники ведущих аэропортов и научных учреждений.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Кремле оценили интерес США в возращении на российский рынок
Россия Международная организация гражданской авиации Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
