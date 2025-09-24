https://ria.ru/20250924/aviatsija-2043987302.html
Минтранс рассказал об интересе иностранных авиакомпании к сотрудничеству
Минтранс рассказал об интересе иностранных авиакомпании к сотрудничеству - РИА Новости, 24.09.2025
Минтранс рассказал об интересе иностранных авиакомпании к сотрудничеству
Гражданская авиация РФ продолжает развиваться, несмотря на неправомерные односторонние ограничения ряда государств, а иностранные авиакомпании сохраняют интерес РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:39:00+03:00
2025-09-24T12:39:00+03:00
2025-09-24T12:39:00+03:00
россия
международная организация гражданской авиации
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568232939_0:185:3128:1944_1920x0_80_0_0_368ba5be61852f163d12e7d410c31073.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Гражданская авиация РФ продолжает развиваться, несмотря на неправомерные односторонние ограничения ряда государств, а иностранные авиакомпании сохраняют интерес к сотрудничеству с Россией, говорится в сообщении Минтранса РФ по итогам выступления замглавы ведомства Владимира Потешкина на открытии 42-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО). "В выступлении отмечено, что, несмотря на неправомерные односторонние ограничительные меры ряда государств – в нарушение Чикагской конвенции и норм международного права, – российская гражданская авиация продолжает развиваться, а иностранные авиакомпании сохраняют интерес к сотрудничеству с Россией", - говорится в сообщении. На полях ассамблеи делегация России планирует провести около 30 двусторонних встреч с государствами – членами ИКАО для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества: от воздушного сообщения до летной годности и сертификации. В состав российской делегации вошли представители ключевых ведомств и организаций авиационной отрасли: Минтранса РФ, Росавиации, Ространснадзора, Минпромторга РФ, МИД РФ, Минэкономразвития РФ, Представительства России при ИКАО, а также сотрудники ведущих аэропортов и научных учреждений.
https://ria.ru/20250924/kreml-2043959826.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568232939_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_f2533e95900100cca00e9a7ef6d8164e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Россия, Международная организация гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Минтранс рассказал об интересе иностранных авиакомпании к сотрудничеству
Минтранс РФ: иностранные авиакомпании сохраняют интерес к сотрудничеству с РФ