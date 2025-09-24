https://ria.ru/20250924/attashe-2044121781.html

В Британии заинтересованы в возобновлении военных контактов с Минском

в мире

белоруссия

великобритания

лондон

МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко сообщил, что при министерстве обороны республики аккредитован атташе по вопросам обороны Великобритании, который заявил об интересе Лондона к восстановлению полноценных контактов с Минском по военной линии. "При МО аккредитован атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Беларуси майор Джордж. Дипломат информировал о заинтересованности Великобритании в восстановлении полноценных контактов с Беларусью по военной линии. Рассчитываем на продуктивный диалог", - написал Ревенко в соцсети Х. В свою очередь пресс-служба белорусского минобороны сообщила в Telegram-канале ведомства, что в среду в Минске в департаменте международного военного сотрудничества минобороны состоялась встреча с аккредитованным при белорусском оборонном ведомстве атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Белоруссии Уильямом Джорджем. "Стороны обсудили вопросы двусторонних контактов в текущих условиях обстановки", - говорится в сообщении.

в мире, белоруссия, великобритания, лондон