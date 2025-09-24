Все потребности ВС России покрываются с лихвой, заявил Песков

https://ria.ru/20250924/armiya-2043941096.html
Все потребности ВС РФ покрываются с лихвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:56:00+03:00
безопасность
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951694703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6a3f421915567ca348012fa72f07bd8.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Все потребности ВС РФ покрываются с лихвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Экономика России во многом перестроилась под нужды специальной военной операции таким образом, что все потребности фронта покрываются с лихвой", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://ria.ru/20250924/rossiya-2043936315.html
россия
