10:56 24.09.2025
безопасность
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Все потребности ВС РФ покрываются с лихвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Экономика России во многом перестроилась под нужды специальной военной операции таким образом, что все потребности фронта покрываются с лихвой", - сказал Песков в интервью радио РБК.
безопасность, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Все потребности ВС РФ покрываются с лихвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Экономика России во многом перестроилась под нужды специальной военной операции таким образом, что все потребности фронта покрываются с лихвой", - сказал Песков в интервью радио РБК.
БезопасностьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы РФ
 
 
