https://ria.ru/20250924/armiya-2043941096.html

Все потребности ВС России покрываются с лихвой, заявил Песков

Все потребности ВС России покрываются с лихвой, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025

Все потребности ВС России покрываются с лихвой, заявил Песков

Все потребности ВС РФ покрываются с лихвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T10:56:00+03:00

2025-09-24T10:56:00+03:00

2025-09-24T10:56:00+03:00

безопасность

россия

дмитрий песков

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951694703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6a3f421915567ca348012fa72f07bd8.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Все потребности ВС РФ покрываются с лихвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Экономика России во многом перестроилась под нужды специальной военной операции таким образом, что все потребности фронта покрываются с лихвой", - сказал Песков в интервью радио РБК.

https://ria.ru/20250924/rossiya-2043936315.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф