Появились подробности убийства главы общины Паракар в Армении
13:47 24.09.2025 (обновлено: 15:56 24.09.2025)
Появились подробности убийства главы общины Паракар в Армении
ЕРЕВАН, 24 сен — РИА Новости. В главу общины Паракар в Армении Володю Григоряна стрелял из автомата человек в маске, сообщил журналистам следователь по особо важным делам Артак Ованнисян. "Двадцать третьего сентября в 23:50 в селе Мердзаван человек в маске открыл огонь из автомата, убив Григоряна, сотрудника полиции Карена Абрамяна и ранив еще одного человека — Арцруна Галстяна. Стрелявший пока не обнаружен", — сказал он. По словам Ованнисяна, в момент преступления Григорян с друзьями находился во дворе своего дома. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия. С места изъяли записи камер видеонаблюдения, ведутся поиски стрелявшего.В СК России также заявляли, что рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе связь с другим убийством в том же селе несколько месяцев назад.Община Паракар расположена в 12 километрах от Еревана. В конце марта оппозиционный партийный альянс "Единство" победил на выборах в органы местного самоуправления, а возглавлявший его Григорян стал руководителем общины. Погибший полицейский — друг политика, в момент преступления он находился не при исполнении обязанностей.Общественный деятель, член совета АНО "Евразия" Микаэль Бадалян назвал Григоряна символом легитимной борьбы против Никола Пашиняна. По его мнению, убийство может быть политически мотивированным, но власти постараются это скрыть.
Ольга Фомченкова
ЕРЕВАН, 24 сен — РИА Новости. В главу общины Паракар в Армении Володю Григоряна стрелял из автомата человек в маске, сообщил журналистам следователь по особо важным делам Артак Ованнисян.
"Двадцать третьего сентября в 23:50 в селе Мердзаван человек в маске открыл огонь из автомата, убив Григоряна, сотрудника полиции Карена Абрамяна и ранив еще одного человека — Арцруна Галстяна. Стрелявший пока не обнаружен", — сказал он.
По словам Ованнисяна, в момент преступления Григорян с друзьями находился во дворе своего дома. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия. С места изъяли записи камер видеонаблюдения, ведутся поиски стрелявшего.
В СК России также заявляли, что рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе связь с другим убийством в том же селе несколько месяцев назад.
Община Паракар расположена в 12 километрах от Еревана. В конце марта оппозиционный партийный альянс "Единство" победил на выборах в органы местного самоуправления, а возглавлявший его Григорян стал руководителем общины. Погибший полицейский — друг политика, в момент преступления он находился не при исполнении обязанностей.
Общественный деятель, член совета АНО "Евразия" Микаэль Бадалян назвал Григоряна символом легитимной борьбы против Никола Пашиняна. По его мнению, убийство может быть политически мотивированным, но власти постараются это скрыть.
Полиция на месте убийства Володи Григоряна - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
СК Армении проверяет версии убийства оппозиционного политика
Вчера, 13:43
 
