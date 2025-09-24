https://ria.ru/20250924/armenija-2044004680.html

Появились подробности убийства главы общины Паракар в Армении

Появились подробности убийства главы общины Паракар в Армении - РИА Новости, 24.09.2025

Появились подробности убийства главы общины Паракар в Армении

В главу общины Паракар в Армении Володю Григоряна стрелял из автомата человек в маске, сообщил журналистам следователь по особо важным делам Артак Ованнисян. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:47:00+03:00

2025-09-24T13:47:00+03:00

2025-09-24T15:56:00+03:00

в мире

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044014161_94:0:1257:654_1920x0_80_0_0_6754b995109418c4f9e943e62c050a35.jpg

ЕРЕВАН, 24 сен — РИА Новости. В главу общины Паракар в Армении Володю Григоряна стрелял из автомата человек в маске, сообщил журналистам следователь по особо важным делам Артак Ованнисян. "Двадцать третьего сентября в 23:50 в селе Мердзаван человек в маске открыл огонь из автомата, убив Григоряна, сотрудника полиции Карена Абрамяна и ранив еще одного человека — Арцруна Галстяна. Стрелявший пока не обнаружен", — сказал он. По словам Ованнисяна, в момент преступления Григорян с друзьями находился во дворе своего дома. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия. С места изъяли записи камер видеонаблюдения, ведутся поиски стрелявшего.В СК России также заявляли, что рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе связь с другим убийством в том же селе несколько месяцев назад.Община Паракар расположена в 12 километрах от Еревана. В конце марта оппозиционный партийный альянс "Единство" победил на выборах в органы местного самоуправления, а возглавлявший его Григорян стал руководителем общины. Погибший полицейский — друг политика, в момент преступления он находился не при исполнении обязанностей.Общественный деятель, член совета АНО "Евразия" Микаэль Бадалян назвал Григоряна символом легитимной борьбы против Никола Пашиняна. По его мнению, убийство может быть политически мотивированным, но власти постараются это скрыть.

https://ria.ru/20250924/sk-2044003588.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения