Архиепископ Элисты: Калмыкия – пример отношения буддистов и православных

Архиепископ Элисты: Калмыкия – пример отношения буддистов и православных

Третий Международный буддийский форум пройдет 25-28 сентября в Элисте. 24.09.2025

Третий Международный буддийский форум пройдет 25-28 сентября в Элисте. О подготовке к этому важному для региона событию, жизни православной общины среди буддийского большинства Калмыкии и своей новой книге "Глас вопиющего в степи" рассказал в интервью РИА Новости архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан (Овчинников). Беседовал Артем Буденный.– Ваше Высокопреосвященство, скоро в Калмыкии пройдет Международный буддийский форум, как это отражается на жизни православных в регионе, участвует ли община в его подготовке?– Действительно, наш край готовится принять большое количество зарубежных гостей. Все мы, жители Калмыкии, ощущаем свою ответственность, ведь это событие касается не только буддистов и даже не только жителей нашей республики, но и всей Российской Федерации – потому что форум международный, его принимает вся страна. Поэтому руководители общин традиционных для Калмыкии религий – буддизма, православия и ислама – призвали всех, независимо от вероисповедания, принять участие в наведении чистоты и порядка на улицах города, чтобы достойно встретить гостей форума – это наша общая забота.– Недавно вы презентовали в Москве свою новую книгу "Глас вопиющего в степи", о чем она?– Это сборник моих обращений по случаю Рождества, Пасхи, а также проповедей, произнесенных во время воскресных и праздничных богослужений.– Связано ли название с местом вашего служения и значит ли это, что ваш призыв к людям с проповедью Христа остается без ответа?– Фраза "глас вопиющего в пустыне" относится к пророку Иоанну Предтече (Крестителю), который возвестил о пришествии в мир Спасителя, призвал людей к покаянию и встрече предвозвещенного пророками Мессии – Христа. В той или иной степени, по моему мнению, это выражение можно отнести к каждому священнослужителю, ведь все они призваны готовить людей к личному общению с Богом, вести к Богу. Поэтому я решил – немного с улыбкой – назвать этот сборник "Глас вопиющего в степи".Проповедь Иоанна Крестителя собирала на пустынный, ранее безлюдный, берег Иордана сотни и тысячи верующих, и именно от среды последователей Иоанна Господь Иисус Христос призвал своих первых апостолов. А мы живем в степи, и к ее обитателям обращено мое христианское свидетельство. И смею заверить, что наши православные храмы не пустуют, что относительно других российских регионов, наша церковная жизнь бывает не менее активна, и даже, наоборот, в чем-то мы даже более интересна и разнообразна.К сожалению, не остановился еще отъезд русского населения из нашего края, что сказывается на жизнедеятельности православных приходов, епархии в целом. Должен заметить, что и калмыки продолжают покидать родные места ради жизни в больших городах.– Какие есть особенности служения в традиционно буддийском регионе, и как исторически складывались отношения буддистов и православных?– Действительно, большинство жителей региона исповедует буддизм. Калмыки, которые уже многие сотни лет придерживались буддизма, стали активно заселять степные пространства низовьев Волги после заключения договора между правительством царя Василия Шуйского и союзом западно-монгольских племен об их праве расселиться на российских землях.Между тем, известный исторический факт, что предки нынешних калмыков были знакомы и с христианством. Так, еще в начале XI века многочисленное могущественное племя карэитов приняло крещение. В семье Чингиз-хана и среди его приближенных было много христиан. А сын Батыя Сартак, унаследовавший власть, был христианином – в том числе следствием этого стали добрые отношения Сартака со святым князем Александром Невским.Русские селения стали появляться тут с середины XIX века – для обслуживания почтовых трактов. Согласно указу императора Николая Первого по степи были проложены почтовые тракты, связавшие между собой города Царицын, Астрахань и Ставрополь. Путь между упомянутыми городами неблизкий, нужно через 25-30 километров менять лошадей, отдыхать.Сосуществование русских и калмыков – православных и буддистов – было мирным. Власти Российской Империи поддерживали Церковь, православную миссию в регионе, но насильственной христианизации калмыков не было. Известно, что император Петр Первый стал крестным отцом внука знаменитого калмыцкого хана Аюки, крестник получил имя Петр, была присвоена фамилия Тайшин, производная от калмыцкого слова "тайша", что означает — руководитель племени, правитель.На месте современного города Тольятти для нескольких тысяч крещеных калмыков был выстроен целый городок, получивший имя Ставрополя на Волге. Срубы домов сплавляли по Волге, и русские умельцы – плотники собирали на месте избы для калмыков – им выделяли обширные пастбища для содержания скота. Власти занимались приобщением кочевников-калмыков к земледелию, правда, не очень успешно. В этом деле более преуспела советская власть, посредством жестких мер.Российским правительством калмыки высоко ценились как храбрые воины, они принимали активное участие в походах на Кубань и Крыма, с течением времени становились все более интегрированы в жизнь российского общества. К началу XX века они были настолько патриотично настроены по отношению к российскому государю, что среди буддистов даже стали говорить о том, что Михаил Федорович Романов – основатель царской династии Романовых – это перерождение одного из учеников Будды.– Как сейчас живут буддисты и православные в регионе?– Время кочевания калмыков давно прошло. Да и свободного пространства для этого нет. Во многих местах степь распахана, на полях выращивается пшеница, а в орошаемых местах – рис. Разделения труда по национальному признаку практически нет, животноводческими фермами владеют и калмыки, и русские, а в последнее время приезжает все больше переселенцев из Дагестана. То есть нет этнически специализированного вида деятельности.Взаимодействие православных и буддистов в регионе мирное, доброе, уважительное, в этом смысле Калмыкия – регион мира и согласия. Нет такого, что буддисты сторонятся православных и наоборот. Есть ощущение общей судьбы, совместного переживания трудностей и радостей. Стараемся находить то, что нас объединяет. Например, очень часто калмыцкий праздник весны Цаган Сар совпадает с русской масленицей. Это позволяет проводить народные гуляния одновременно, подчеркивая единство наших народов.– Могут ли, на ваш взгляд, православные отмечать праздники с буддистами, нет ли тут противоречий с духовной точки зрения?– Традиционные праздники состоят не только из религиозной, но и общекультурной, народной составляющих. Прийти к друзьям в гости, поздравить соседей, посетить концерт или выставку – вполне естественно. Но речь не идет о молитвенном соучастии – и священники, и ламы достаточно ревниво следят за тем, чтобы не было религиозного синкретизма, общих молитвенных практик.В Калмыкии уже много лет действует Межрелигиозный совет представителей трех конфессий – православных, буддистов, мусульман. Наши религии разные, но мы граждане одной страны, мы соседи. И совет вносит свой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межэтнических отношений. Я бы сказал, что Калмыкия – пример добрососедства и хороших отношений между представителями разных религий. И дай Бог, чтобы это сохранялось и далее.

