В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА
В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 24.09.2025
В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:54:00+03:00
2025-09-24T13:54:00+03:00
2025-09-24T13:54:00+03:00
анапа
краснодарский край
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
анапа
краснодарский край
анапа, краснодарский край
Анапа, Краснодарский край
