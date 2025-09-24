https://ria.ru/20250924/aeroport-2043896389.html

В аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения

В аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.09.2025

В аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T05:59:00+03:00

2025-09-24T05:59:00+03:00

2025-09-24T05:59:00+03:00

сочи

геленджик

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030000550_0:60:3042:1771_1920x0_80_0_0_320b28193b26b07bf685745f2b1b51ba.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорты Сочи, Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250924/aeroport-2043894991.html

сочи

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, геленджик, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность