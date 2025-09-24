https://ria.ru/20250924/advokat-2044127885.html

Адвокат не знает, почему его иск к Пугачевой оставили без движения

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв заявил РИА Новости, что не знает, по какой причине Савеловский суд Москвы оставил без движения его иск к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей. "Я подал исковое заявление через "Госуслуги" 15 сентября в 23.52, мне пришло сообщение, что оно отправлено в ведомство. Вчера в карточке дела (суда – ред.) стояла отметка о принятии к производству, а сегодня я узнал из сообщений СМИ, что иск оставлен без движения, при этом меня не уведомляли об этом, несмотря на то, что должны были сделать это в первую очередь", - сказал собеседник агентства. Ранее РИА Новости сообщили в суде, что исковое заявление Трещёва оставлено без движения. Причины в суде не пояснили. Согласно законодательству, у адвоката есть время, чтобы исправить недостатки и иск был принят к рассмотрению. Интервью певицы Аллы Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Себе он намерен оставить из 1,5 миллиардов 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов. Трещёв также сообщал РИА Новости, что попросил Генпрокуратуру и СК проверить высказывания Пугачевой на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про ВС РФ.*Признана иноагентом в России.

