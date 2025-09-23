https://ria.ru/20250923/zoloto-2043702125.html

Биржевая цена золота обновила исторический рекорд

Цена золота в очередной раз обновила исторический максимум, преодолев отметку в 3,8 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Цена золота в очередной раз обновила исторический максимум, преодолев отметку в 3,8 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Так, к 11:39 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 25,7 доллара, или на 0,68 процента — до 3800,8 доллара за тройскую унцию. При этом декабрьский фьючерс на серебро прибавлял 0,32 процента, торгуясь на уровне 44,355 доллара за унцию.По мнению аналитиков, спрос на драгоценный металл поддерживает совокупность факторов, среди которых: замедление экономического роста, более высокий темп инфляции, меняющийся внешнеполитический ландшафт и ослабление доллара.Эксперты отмечают, что золото и на фоне новых рекордов остается одним из самых доходных инвестиционных инструментов и сохраняет потенциал для роста в долгосрочной перспективе.

