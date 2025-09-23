https://ria.ru/20250923/zoloto-2043702125.html
Биржевая цена золота обновила исторический рекорд
Биржевая цена золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 23.09.2025
Биржевая цена золота обновила исторический рекорд
Цена золота в очередной раз обновила исторический максимум, преодолев отметку в 3,8 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:47:00+03:00
2025-09-23T11:47:00+03:00
2025-09-23T12:43:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Цена золота в очередной раз обновила исторический максимум, преодолев отметку в 3,8 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Так, к 11:39 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 25,7 доллара, или на 0,68 процента — до 3800,8 доллара за тройскую унцию. При этом декабрьский фьючерс на серебро прибавлял 0,32 процента, торгуясь на уровне 44,355 доллара за унцию.По мнению аналитиков, спрос на драгоценный металл поддерживает совокупность факторов, среди которых: замедление экономического роста, более высокий темп инфляции, меняющийся внешнеполитический ландшафт и ослабление доллара.Эксперты отмечают, что золото и на фоне новых рекордов остается одним из самых доходных инвестиционных инструментов и сохраняет потенциал для роста в долгосрочной перспективе.
https://ria.ru/20250917/zoloto-2042375209.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5fa2c3ebe8c9364753eb84a3a041132a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Биржевая цена золота обновила исторический рекорд
Цена на золото впервые в истории превысила 3800 долларов за унцию
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Цена золота в очередной раз обновила исторический максимум, преодолев отметку в 3,8 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
Так, к 11:39 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 25,7 доллара, или на 0,68 процента — до 3800,8 доллара за тройскую унцию.
При этом декабрьский фьючерс на серебро прибавлял 0,32 процента, торгуясь на уровне 44,355 доллара за унцию.
По мнению аналитиков, спрос на драгоценный металл поддерживает совокупность факторов, среди которых: замедление экономического роста, более высокий темп инфляции, меняющийся внешнеполитический ландшафт и ослабление доллара.
Эксперты отмечают, что золото и на фоне новых рекордов остается одним из самых доходных инвестиционных инструментов и сохраняет потенциал для роста в долгосрочной перспективе.