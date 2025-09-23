Рейтинг@Mail.ru
Биржевая цена золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 23.09.2025
11:47 23.09.2025 (обновлено: 12:43 23.09.2025)
Биржевая цена золота обновила исторический рекорд
Цена золота в очередной раз обновила исторический максимум, преодолев отметку в 3,8 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 23.09.2025
экономика
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Цена золота в очередной раз обновила исторический максимум, преодолев отметку в 3,8 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Так, к 11:39 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 25,7 доллара, или на 0,68 процента — до 3800,8 доллара за тройскую унцию. При этом декабрьский фьючерс на серебро прибавлял 0,32 процента, торгуясь на уровне 44,355 доллара за унцию.По мнению аналитиков, спрос на драгоценный металл поддерживает совокупность факторов, среди которых: замедление экономического роста, более высокий темп инфляции, меняющийся внешнеполитический ландшафт и ослабление доллара.Эксперты отмечают, что золото и на фоне новых рекордов остается одним из самых доходных инвестиционных инструментов и сохраняет потенциал для роста в долгосрочной перспективе.
экономика
Экономика
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Слитки золота
Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Цена золота в очередной раз обновила исторический максимум, преодолев отметку в 3,8 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
Так, к 11:39 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 25,7 доллара, или на 0,68 процента — до 3800,8 доллара за тройскую унцию.
При этом декабрьский фьючерс на серебро прибавлял 0,32 процента, торгуясь на уровне 44,355 доллара за унцию.
По мнению аналитиков, спрос на драгоценный металл поддерживает совокупность факторов, среди которых: замедление экономического роста, более высокий темп инфляции, меняющийся внешнеполитический ландшафт и ослабление доллара.
Эксперты отмечают, что золото и на фоне новых рекордов остается одним из самых доходных инвестиционных инструментов и сохраняет потенциал для роста в долгосрочной перспективе.
Швейцария увеличила импорт российского золота
17 сентября, 05:17
Швейцария увеличила импорт российского золота
17 сентября, 05:17
 
Экономика
 
 
