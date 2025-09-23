https://ria.ru/20250923/zhitel-2043678683.html
Жителя Свердловской области заподозрили в госизмене
Жителя Свердловской области заподозрили в госизмене - РИА Новости, 23.09.2025
Жителя Свердловской области заподозрили в госизмене
Житель Свердловской области задержан по подозрению в перечислении денег на счет зарубежной организации, которая обеспечивала вооруженные силы Украины,... РИА Новости, 23.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Житель Свердловской области задержан по подозрению в перечислении денег на счет зарубежной организации, которая обеспечивала вооруженные силы Украины, возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону. "Управлением ФСБ России по Свердловской области вскрыта, задокументирована и пресечена противоправная деятельность 33-летнего гражданина Российской Федерации, причастного к оказанию помощи иностранному государству путем перечисления денежных средств со своего банковского счета на счет одной из зарубежных организаций, осуществляющих ресурсное обеспечение вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении. Фигурант задержан, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело о госизмене, судом ему избрана мера пресечения в виде ареста, добавили в ведомстве.
Жителя Свердловской области заподозрили в госизмене
