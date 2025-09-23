https://ria.ru/20250923/zelenskiy-2043776922.html

Зеленский не ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Россией

Зеленский не ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Россией - РИА Новости, 23.09.2025

Зеленский не ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Россией

Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос РИА Новости о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Россией. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T16:02:00+03:00

2025-09-23T16:02:00+03:00

2025-09-23T16:14:00+03:00

владимир зеленский

россия

киев

украина

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043780196_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58f3f15f964837849b2131b6d5ebb366.jpg

ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос РИА Новости о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Россией.Во время прохода на Генассамблею Зеленский не стал отвечать на адресованный ему вопрос со стороны корреспондента агентства о том, когда планируется новый раунд переговоров с РФ по урегулированию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250923/zapad-2043724475.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Зеленский в штаб-квартире ООН Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН, отказался отвечать на вопрос о перспективах встречи с Путиным, передает корреспондент РИА Новости. 2025-09-23T16:02 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, россия, киев, украина, генеральная ассамблея оон