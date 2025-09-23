https://ria.ru/20250923/zelenskiy-2043776922.html
Зеленский не ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Россией
Зеленский не ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Россией - РИА Новости, 23.09.2025
Зеленский не ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Россией
Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос РИА Новости о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Россией. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:02:00+03:00
2025-09-23T16:02:00+03:00
2025-09-23T16:14:00+03:00
владимир зеленский
россия
киев
украина
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043780196_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58f3f15f964837849b2131b6d5ebb366.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос РИА Новости о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Россией.Во время прохода на Генассамблею Зеленский не стал отвечать на адресованный ему вопрос со стороны корреспондента агентства о том, когда планируется новый раунд переговоров с РФ по урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250923/zapad-2043724475.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043780196_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_265b04214456baa4cad4c7970ee6d48a.jpg
Зеленский в штаб-квартире ООН
Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН, отказался отвечать на вопрос о перспективах встречи с Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
2025-09-23T16:02
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, россия, киев, украина, генеральная ассамблея оон
Владимир Зеленский, Россия, Киев, Украина, Генеральная Ассамблея ООН
Зеленский не ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Россией
Зеленский отказался отвечать на вопрос о сроках нового раунда переговоров с РФ