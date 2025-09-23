Зеленский считает, что Трамп больше доверяет ему, чем Путину

Рейтинг@Mail.ru
23:43 23.09.2025 (обновлено: 11:32 24.09.2025)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп якобы теперь доверяет ему больше, чем президенту России Владимиру Путину. В ходе общения с прессой после встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он заявил, что данными о военном конфликте с президентом США делится и Путин, но информация с российской стороны якобы "далека от правды". "Теперь он (Трамп – ред.) намного больше доверят мне", - сделал из своих же слов вывод Зеленский, брифинг которого транслировали украинские СМИ. Ранее Трамп на встрече с президентом Франции Макроном на полях ГА ООН снова отметил свои хорошие личные контакты с Путиным, однако признал, что вопреки ожиданиям, они не оказывают никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта.
© Getty Images / Chip SomodevillaДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на полях Генассамблеи ООН. 23 сентября 2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на полях Генассамблеи ООН. 23 сентября 2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп якобы теперь доверяет ему больше, чем президенту России Владимиру Путину.
В ходе общения с прессой после встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он заявил, что данными о военном конфликте с президентом США делится и Путин, но информация с российской стороны якобы "далека от правды". "Теперь он (Трамп – ред.) намного больше доверят мне", - сделал из своих же слов вывод Зеленский, брифинг которого транслировали украинские СМИ.
Ранее Трамп на встрече с президентом Франции Макроном на полях ГА ООН снова отметил свои хорошие личные контакты с Путиным, однако признал, что вопреки ожиданиям, они не оказывают никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта.
Владимир Зеленский общается с журналистами во время Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Киеву гарантии безопасности
Вчера, 23:05
 
