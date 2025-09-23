https://ria.ru/20250923/zelenskij-2043868714.html

Зеленский считает, что Трамп больше доверяет ему, чем Путину

Зеленский считает, что Трамп больше доверяет ему, чем Путину

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп якобы теперь доверяет ему больше, чем президенту России Владимиру Путину. В ходе общения с прессой после встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он заявил, что данными о военном конфликте с президентом США делится и Путин, но информация с российской стороны якобы "далека от правды". "Теперь он (Трамп – ред.) намного больше доверят мне", - сделал из своих же слов вывод Зеленский, брифинг которого транслировали украинские СМИ. Ранее Трамп на встрече с президентом Франции Макроном на полях ГА ООН снова отметил свои хорошие личные контакты с Путиным, однако признал, что вопреки ожиданиям, они не оказывают никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта.

