Зеленский хотел поделиться с Трампом "хорошими новостями" с фронта
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский после блокировки ВСУ в Купянске пытался рассказать президенту США Дональду Трампу про "хорошие новости" с фронта. Во вторник министерство обороны РФ сообщило, что российские ВС заблокировали до 700 украинских военных в Купянске Харьковской области и уже уничтожили 250 из них. "Я проинформирую президента и его команду о том, что происходит на фронте, у нас есть хорошие новости", - заявил Зеленский в ходе встречи с Трампом в Нью Йорке. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что руководство ВСУ замалчивает назревающую в Купянске катастрофу для украинских войск. Освобождаемый российскими военными Купянск - это важный логистический центр, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера.Как сообщило во вторник Минобороны РФ, ВСУ за месяц при боях в Купянске потеряли более 1800 военнослужащих, 36 танков, две пусковые установки реактивных систем залпового огня. Кроме того, из 8667 зданий в Купянске российские военные взяли под контроль 5667.Минобороны РФ 3 сентября показало кадры, подтверждающие контроль российских войск почти над половиной территории Купянска.
