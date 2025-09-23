https://ria.ru/20250923/zayavlenie-2043863927.html
Фон дер Ляйен раскрыла план по российским энергоносителям
2025-09-23T22:48:00+03:00
2025-09-23T22:48:00+03:00
2025-09-23T22:53:00+03:00
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Европейский союз планирует полностью прекратить закупку энергоресурсов у России к 2027 году, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х."К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями", — написала она после встречи с президентом США Дональдом Трампом.Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, объявил о готовности США ввести жесткие пошлины для давления на Россию, потребовав соразмерных мер от Европы. Он также призвал прекратить европейский импорт российских энергоносителей.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
2025
