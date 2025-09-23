https://ria.ru/20250923/zaraysk-2043780407.html

Первая арт-резиденция для художников пройдет в подмосковном Зарайске

Первая арт-резиденция для художников пройдет в подмосковном Зарайске - РИА Новости, 23.09.2025

Первая арт-резиденция для художников пройдет в подмосковном Зарайске

С 27 октября в подмосковном Зарайске пройдет первая арт-резиденция для художников, заявки на участие принимаются до 19 октября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. С 27 октября в подмосковном Зарайске пройдет первая арт-резиденция для художников, заявки на участие принимаются до 19 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. К участию приглашаются российские художники старше 18 лет, работающие в различных медиумах из Зарайска и других городов России: живопись, графика, скульптура, фото, видео, цифровое искусство, перформанс, паблик-арт и других. Участники арт-резиденции в период проведения фестиваля будут находится на территории города Зарайск до 30 ноября, взаимодействовать с жителями города и проводить мастер-классы, а также создавать новые работы. Для участия в арт-резиденции по итогу открытого конкурса будут отобраны восемь художников, работы которых станут частью итоговой выставки, посвященной исследованию исторического, культурного и архитектурного контекста города. Проект завершится масштабной итоговой выставкой сразу на двух площадках: в арт-пространстве "Цехъ" и в историческом Доме Мачтета. Выставка будет работать с 29 ноября до 9 января 2026 года. За два года фестивали современного искусства в Зарайске собрали более 50 художников, включая авторов международного уровня, и представили сотни работ. Проекты посетили более 20 тысяч зрителей и туристов, среди гостей были известные актеры, музыканты и деятели культуры. Зарайск закрепил за собой статус площадки, где современное искусство показывают, обсуждают и создают. Проект реализуется при поддержке областного министерства культуры и туризма в сотрудничестве с Московской школой современного искусства.

