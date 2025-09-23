Рейтинг@Mail.ru
Решетников: замедление инфляции открывает пространство для смягчения ДКП
12:47 23.09.2025
Решетников: замедление инфляции открывает пространство для смягчения ДКП
экономика
россия
максим решетников
совет федерации рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Замедление инфляции в России открывает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, это важно для экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "По мере замедления инфляционных процессов будет дальше открываться пространство для смягчения ДКП, что в долгосрочном периоде крайне важно для экономического роста", - сказал Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. По данным Росстата, годовая инфляция по итогам августа замедлилась до 8,14% с 8,79% в июле. ЦБ в начале сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.
экономика, россия, максим решетников, совет федерации рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Совет Федерации РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин призвал обратить внимание на меры подавления инфляции
18 сентября, 17:09
 
Экономика Россия Максим Решетников Совет Федерации РФ Федеральная служба государственной статистики (Росстат) Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
