Решетников: замедление инфляции открывает пространство для смягчения ДКП

2025-09-23T12:47:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Замедление инфляции в России открывает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, это важно для экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "По мере замедления инфляционных процессов будет дальше открываться пространство для смягчения ДКП, что в долгосрочном периоде крайне важно для экономического роста", - сказал Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. По данным Росстата, годовая инфляция по итогам августа замедлилась до 8,14% с 8,79% в июле. ЦБ в начале сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.

