Решетников: замедление инфляции открывает пространство для смягчения ДКП
2025-09-23T12:47:00+03:00
экономика
россия
максим решетников
совет федерации рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023921353_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_e9c43965f4d0df691461266c592ed13a.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Замедление инфляции в России открывает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, это важно для экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "По мере замедления инфляционных процессов будет дальше открываться пространство для смягчения ДКП, что в долгосрочном периоде крайне важно для экономического роста", - сказал Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. По данным Росстата, годовая инфляция по итогам августа замедлилась до 8,14% с 8,79% в июле. ЦБ в начале сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.
россия
