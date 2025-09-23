Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме приняли закон, касающийся выплат после военной службы
14:27 23.09.2025
В Госдуме приняли закон, касающийся выплат после военной службы
общество
россия
госдума рф
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о выплатах гражданам, которые по состоянию здоровья не возобновили действие трудового договора (госслужбу) в течение трёх месяцев после завершения военной службы или после исключения из добровольческого формирования в связи с окончанием срока действия контракта. Законопроект был внесён в Госдуму в июне правительством РФ. Отмечается, что в отношении застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию предусматривается назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ с первого дня временной нетрудоспособности. Законопроектом предлагается продлить бывшим мобилизованным срок приостановления действия трудового договора (госслужбы) на весь период временной нетрудоспособности, наступившей после окончания их службы.
россия
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о выплатах гражданам, которые по состоянию здоровья не возобновили действие трудового договора (госслужбу) в течение трёх месяцев после завершения военной службы или после исключения из добровольческого формирования в связи с окончанием срока действия контракта.
Законопроект был внесён в Госдуму в июне правительством РФ.
Отмечается, что в отношении застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию предусматривается назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ с первого дня временной нетрудоспособности.
Законопроектом предлагается продлить бывшим мобилизованным срок приостановления действия трудового договора (госслужбы) на весь период временной нетрудоспособности, наступившей после окончания их службы.
