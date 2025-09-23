В Госдуме приняли закон, касающийся выплат после военной службы

https://ria.ru/20250923/zakon-2043752738.html
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о выплатах гражданам, которые по состоянию здоровья не возобновили действие трудового договора (госслужбу) в течение трёх месяцев после завершения военной службы или после исключения из добровольческого формирования в связи с окончанием срока действия контракта. Законопроект был внесён в Госдуму в июне правительством РФ. Отмечается, что в отношении застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию предусматривается назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ с первого дня временной нетрудоспособности. Законопроектом предлагается продлить бывшим мобилизованным срок приостановления действия трудового договора (госслужбы) на весь период временной нетрудоспособности, наступившей после окончания их службы.
