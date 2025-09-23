https://ria.ru/20250923/yufo-2043716182.html

Ростовская область занимает первое место в ЮФО по внешнеторговому обороту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Ростовская область занимает первое место в ЮФО по объемам внешнеторгового оборота, экспортное развитие акцентируется на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает правительство региона по итогам заседания экспортного совета. "В регионе активно реализуется национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Уровень развития внешнеэкономической деятельности является ключевым индикатором качества экономического роста. На сегодняшний день Ростовская область занимает первое место в ЮФО по объему внешнеторгового оборота", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Алексея Господарева. Он отметил, что в связи с новой внешнеполитической повесткой, направленной на развитие экономических отношений, Ростовская область акцентирует вектор экспортного развития на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. По итогам первого полугодия 2025 года внешнеторговый оборот Ростовской области со странами Азии составил около 70% от общего объема внешнеторгового оборота, со странами Африки - 14,8%, а со странами СНГ - 11,2%. В сообщении отмечается, что основным показателем регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" является внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0. "Ростовская область входит в число лидеров среди регионов РФ по данному показателю", - сказал министр экономического развития региона Павел Павлов. Он добавил, что в настоящее время, в соответствии с графиком реализации инструментов экспортного стандарта, в Ростовской области внедрены восемь из пятнадцати инструментов. Остальные инструменты находятся в стадии внедрения. В ходе совещания также обсуждался проект по созданию условий для развития экспорта продукции агропромышленного комплекса области и вопросы конкурентоспособности промышленной продукции региона.

