Рейтинг@Mail.ru
Ростовская область занимает первое место в ЮФО по внешнеторговому обороту - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
12:35 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/yufo-2043716182.html
Ростовская область занимает первое место в ЮФО по внешнеторговому обороту
Ростовская область занимает первое место в ЮФО по внешнеторговому обороту - РИА Новости, 23.09.2025
Ростовская область занимает первое место в ЮФО по внешнеторговому обороту
Ростовская область занимает первое место в ЮФО по объемам внешнеторгового оборота, экспортное развитие акцентируется на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T12:35:00+03:00
2025-09-23T12:35:00+03:00
ростовская область
ростовская область
африка
азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:31:3072:1758_1920x0_80_0_0_7cd77184f48a4c37648dd84af06252dd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Ростовская область занимает первое место в ЮФО по объемам внешнеторгового оборота, экспортное развитие акцентируется на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает правительство региона по итогам заседания экспортного совета. "В регионе активно реализуется национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Уровень развития внешнеэкономической деятельности является ключевым индикатором качества экономического роста. На сегодняшний день Ростовская область занимает первое место в ЮФО по объему внешнеторгового оборота", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Алексея Господарева. Он отметил, что в связи с новой внешнеполитической повесткой, направленной на развитие экономических отношений, Ростовская область акцентирует вектор экспортного развития на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. По итогам первого полугодия 2025 года внешнеторговый оборот Ростовской области со странами Азии составил около 70% от общего объема внешнеторгового оборота, со странами Африки - 14,8%, а со странами СНГ - 11,2%. В сообщении отмечается, что основным показателем регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" является внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0. "Ростовская область входит в число лидеров среди регионов РФ по данному показателю", - сказал министр экономического развития региона Павел Павлов. Он добавил, что в настоящее время, в соответствии с графиком реализации инструментов экспортного стандарта, в Ростовской области внедрены восемь из пятнадцати инструментов. Остальные инструменты находятся в стадии внедрения. В ходе совещания также обсуждался проект по созданию условий для развития экспорта продукции агропромышленного комплекса области и вопросы конкурентоспособности промышленной продукции региона.
https://ria.ru/20250922/salskselmash-2043558609.html
https://ria.ru/20250921/rostovchane-2043318326.html
ростовская область
африка
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_6ca54ee5f82f8ff1af1fdbfdbcf5993b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, африка, азия
Ростовская область , Ростовская область, Африка, Азия
Ростовская область занимает первое место в ЮФО по внешнеторговому обороту

Ростовская область стала лидером в ЮФО по внешнеторговому обороту

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Ростовская область занимает первое место в ЮФО по объемам внешнеторгового оборота, экспортное развитие акцентируется на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает правительство региона по итогам заседания экспортного совета.
"В регионе активно реализуется национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Уровень развития внешнеэкономической деятельности является ключевым индикатором качества экономического роста. На сегодняшний день Ростовская область занимает первое место в ЮФО по объему внешнеторгового оборота", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Алексея Господарева.
Cнегоуборочная техника - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Ростовский "Сальсксельмаш" расширил ассортимент снегоуборочной техники
Вчера, 16:40
Он отметил, что в связи с новой внешнеполитической повесткой, направленной на развитие экономических отношений, Ростовская область акцентирует вектор экспортного развития на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. По итогам первого полугодия 2025 года внешнеторговый оборот Ростовской области со странами Азии составил около 70% от общего объема внешнеторгового оборота, со странами Африки - 14,8%, а со странами СНГ - 11,2%.
В сообщении отмечается, что основным показателем регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" является внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0. "Ростовская область входит в число лидеров среди регионов РФ по данному показателю", - сказал министр экономического развития региона Павел Павлов. Он добавил, что в настоящее время, в соответствии с графиком реализации инструментов экспортного стандарта, в Ростовской области внедрены восемь из пятнадцати инструментов. Остальные инструменты находятся в стадии внедрения.
В ходе совещания также обсуждался проект по созданию условий для развития экспорта продукции агропромышленного комплекса области и вопросы конкурентоспособности промышленной продукции региона.
Бойцы СВО получили гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Ростовчане собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО
21 сентября, 11:54
 
Ростовская областьРостовская областьАфрикаАзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала