Рейтинг@Mail.ru
Ярославская область принимает участников Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:03 23.09.2025 (обновлено: 10:49 24.09.2025)
https://ria.ru/20250923/yaroslavl-2043858538.html
Ярославская область принимает участников Всемирного фестиваля молодежи
Ярославская область принимает участников Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 24.09.2025
Ярославская область принимает участников Всемирного фестиваля молодежи
Ярославская область принимает участников региональной программы слета Всемирного фестиваля молодежи, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-23T22:03:00+03:00
2025-09-24T10:49:00+03:00
ярославская область
рыбинск
ярославль
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043936856_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_ea8363483255449e2e9ca45f2cbd9f2b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Ярославская область принимает участников региональной программы слета Всемирного фестиваля молодежи, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Ярославская область принимает участников региональной программы слета Всемирного фестиваля молодежи. К нам приехали делегаты из разных стран, чтобы познакомиться с богатой историей региона, увидеть наши современные достижения и обменяться опытом. Визит проходит в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" и открывает новые возможности для международного сотрудничества", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор уточнил, что в регион приехали 20 иностранных делегатов в возрасте от 18 до 35 лет, мероприятия для них продлятся с 21 по 25 сентября. Для гостей подготовили интересную и насыщенную программу с посещением знаковых мест Ярославской области, с круглыми столами для открытого и неформального общения. "Для нас поддержка молодого поколения – это часть стратегии развития региона. Молодежь – наше будущее, от нее зависят перспективы области и страны в целом", - подчеркнул Евраев. По данным областного правительства, эффективность работы с молодежью в Ярославской области подтверждают результаты федерального мониторинга реализации молодежной политики: по итогам 2024 года регион вновь вошел в число лидеров, заняв пятое место среди субъектов Российской Федерации в своей категории. Как отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель, серьезные изменения в сфере молодежной политики происходят благодаря победам во всероссийском конкурсе "Регион для молодых", который с 2025 года реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Благодаря федеральной субсидии уже усовершенствованы молодежный центр "Максимум" в Рыбинске и Дворец молодежи в Ярославле, ведутся работы в новом молодежном пространстве "48/52" и молодежном центре в Угличе, а в 2026 году будет обновлена точка притяжения молодежи в Данилове.
https://ria.ru/20250922/evraev-2043610839.html
рыбинск
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043936856_79:0:719:480_1920x0_80_0_0_edc0e480549aaf74056d8fae6cbc106d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рыбинск, ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Рыбинск, Ярославль, Михаил Евраев
Ярославская область принимает участников Всемирного фестиваля молодежи

Евраев: Ярославская область принимает участников Всемирного фестиваля молодежи

© Фото : Михаил Евраев/TelegramЯрославская область принимает участников Всемирного фестиваля молодежи
Ярославская область принимает участников Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Михаил Евраев/Telegram
Ярославская область принимает участников Всемирного фестиваля молодежи
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Ярославская область принимает участников региональной программы слета Всемирного фестиваля молодежи, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Ярославская область принимает участников региональной программы слета Всемирного фестиваля молодежи. К нам приехали делегаты из разных стран, чтобы познакомиться с богатой историей региона, увидеть наши современные достижения и обменяться опытом. Визит проходит в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" и открывает новые возможности для международного сотрудничества", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор уточнил, что в регион приехали 20 иностранных делегатов в возрасте от 18 до 35 лет, мероприятия для них продлятся с 21 по 25 сентября. Для гостей подготовили интересную и насыщенную программу с посещением знаковых мест Ярославской области, с круглыми столами для открытого и неформального общения.
"Для нас поддержка молодого поколения – это часть стратегии развития региона. Молодежь – наше будущее, от нее зависят перспективы области и страны в целом", - подчеркнул Евраев.
По данным областного правительства, эффективность работы с молодежью в Ярославской области подтверждают результаты федерального мониторинга реализации молодежной политики: по итогам 2024 года регион вновь вошел в число лидеров, заняв пятое место среди субъектов Российской Федерации в своей категории.
Как отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель, серьезные изменения в сфере молодежной политики происходят благодаря победам во всероссийском конкурсе "Регион для молодых", который с 2025 года реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Благодаря федеральной субсидии уже усовершенствованы молодежный центр "Максимум" в Рыбинске и Дворец молодежи в Ярославле, ведутся работы в новом молодежном пространстве "48/52" и молодежном центре в Угличе, а в 2026 году будет обновлена точка притяжения молодежи в Данилове.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Ярославские педагоги участвуют в финалах крупных конкурсов профмастерства
22 сентября, 20:12
 
Ярославская областьРыбинскЯрославльМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала