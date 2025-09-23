https://ria.ru/20250923/yaroslavl-2043858538.html

Ярославская область принимает участников Всемирного фестиваля молодежи

Ярославская область принимает участников Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 24.09.2025

Ярославская область принимает участников Всемирного фестиваля молодежи

Ярославская область принимает участников региональной программы слета Всемирного фестиваля молодежи, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-23T22:03:00+03:00

2025-09-23T22:03:00+03:00

2025-09-24T10:49:00+03:00

ярославская область

рыбинск

ярославль

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043936856_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_ea8363483255449e2e9ca45f2cbd9f2b.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Ярославская область принимает участников региональной программы слета Всемирного фестиваля молодежи, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Ярославская область принимает участников региональной программы слета Всемирного фестиваля молодежи. К нам приехали делегаты из разных стран, чтобы познакомиться с богатой историей региона, увидеть наши современные достижения и обменяться опытом. Визит проходит в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" и открывает новые возможности для международного сотрудничества", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор уточнил, что в регион приехали 20 иностранных делегатов в возрасте от 18 до 35 лет, мероприятия для них продлятся с 21 по 25 сентября. Для гостей подготовили интересную и насыщенную программу с посещением знаковых мест Ярославской области, с круглыми столами для открытого и неформального общения. "Для нас поддержка молодого поколения – это часть стратегии развития региона. Молодежь – наше будущее, от нее зависят перспективы области и страны в целом", - подчеркнул Евраев. По данным областного правительства, эффективность работы с молодежью в Ярославской области подтверждают результаты федерального мониторинга реализации молодежной политики: по итогам 2024 года регион вновь вошел в число лидеров, заняв пятое место среди субъектов Российской Федерации в своей категории. Как отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель, серьезные изменения в сфере молодежной политики происходят благодаря победам во всероссийском конкурсе "Регион для молодых", который с 2025 года реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Благодаря федеральной субсидии уже усовершенствованы молодежный центр "Максимум" в Рыбинске и Дворец молодежи в Ярославле, ведутся работы в новом молодежном пространстве "48/52" и молодежном центре в Угличе, а в 2026 году будет обновлена точка притяжения молодежи в Данилове.

https://ria.ru/20250922/evraev-2043610839.html

рыбинск

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рыбинск, ярославль, михаил евраев