https://ria.ru/20250923/vzyatka-2043708298.html

Экс-сотрудницу Росреестра заподозрили во взяточничестве

Экс-сотрудницу Росреестра заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 23.09.2025

Экс-сотрудницу Росреестра заподозрили во взяточничестве

Бывшую сотрудницу управления Росреестра по Забайкальскому краю заподозрили в получении взятки за незаконную регистрацию недвижимости, а руководителя фирмы - в... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:09:00+03:00

2025-09-23T12:09:00+03:00

2025-09-23T12:09:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_0:68:2736:1607_1920x0_80_0_0_32c40d67fb7e8046d94ece5fc6abfeec.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Бывшую сотрудницу управления Росреестра по Забайкальскому краю заподозрили в получении взятки за незаконную регистрацию недвижимости, а руководителя фирмы - в даче взятки, сообщает СУСК России по региону. "В Забайкалье следователи СК возбудили уголовное дело о коррупции при регистрации недвижимости... Уголовного дело в отношении бывшего главного специалиста-эксперта отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Забайкальскому краю, подозреваемой в получении взятки через посредника за совершение заведомо незаконных действий... а также в отношении руководителя коммерческой фирмы, подозреваемого в даче взятки через посредника", - сообщает ведомство в своём Тelegram-канале. По версии следствия, в 2020 году руководитель коммерческой организации через посредников передал взятку в размере 300 тысяч рублей работнику Росреестра за незаконную государственную регистрацию права собственности на здание. За свои услуги посредники оставили себе в качестве вознаграждения 100 тысяч рублей. Впоследствии работник Росреестра незаконно зарегистрировала помещение. Уголовные дела о получении взятки завели по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, а взяткодатель подозревается по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. Руководитель коммерческой фирмы задержан, в его доме и на рабочем месте проведены обыски, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, уточнили в СУСК. "Кроме того, два читинца подозреваются в посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (п. "а, б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ)", - добавили в ведомстве. Отмечается, что ранее завершено расследование уголовного дела в отношении еще троих фигурантов - работника Росреестра и двух читинцев, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291. 1 УК РФ). По данным дела, обвиняемые получили от владельца читинского кафе "Марал" 3 миллиона рублей и передали в качестве взятки 30 тысяч рублей работнику Росреестра для незаконной регистрации земельного участка и помещения кафе. Остальными деньгами они распорядились по собственному усмотрению. Владельца кафе обвинили в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), он арестован.

https://ria.ru/20250910/smirnov-2040975581.html

https://ria.ru/20250918/trifonov-2042786151.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, забайкальский край, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)