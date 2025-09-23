Экс-сотрудницу Росреестра заподозрили во взяточничестве
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Бывшую сотрудницу управления Росреестра по Забайкальскому краю заподозрили в получении взятки за незаконную регистрацию недвижимости, а руководителя фирмы - в даче взятки, сообщает СУСК России по региону.
"В Забайкалье следователи СК возбудили уголовное дело о коррупции при регистрации недвижимости... Уголовного дело в отношении бывшего главного специалиста-эксперта отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Забайкальскому краю, подозреваемой в получении взятки через посредника за совершение заведомо незаконных действий... а также в отношении руководителя коммерческой фирмы, подозреваемого в даче взятки через посредника", - сообщает ведомство в своём Тelegram-канале.
По версии следствия, в 2020 году руководитель коммерческой организации через посредников передал взятку в размере 300 тысяч рублей работнику Росреестра за незаконную государственную регистрацию права собственности на здание. За свои услуги посредники оставили себе в качестве вознаграждения 100 тысяч рублей. Впоследствии работник Росреестра незаконно зарегистрировала помещение.
Уголовные дела о получении взятки завели по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, а взяткодатель подозревается по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. Руководитель коммерческой фирмы задержан, в его доме и на рабочем месте проведены обыски, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, уточнили в СУСК.
"Кроме того, два читинца подозреваются в посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (п. "а, б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ)", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что ранее завершено расследование уголовного дела в отношении еще троих фигурантов - работника Росреестра и двух читинцев, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291. 1 УК РФ). По данным дела, обвиняемые получили от владельца читинского кафе "Марал" 3 миллиона рублей и передали в качестве взятки 30 тысяч рублей работнику Росреестра для незаконной регистрации земельного участка и помещения кафе. Остальными деньгами они распорядились по собственному усмотрению. Владельца кафе обвинили в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), он арестован.