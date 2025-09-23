https://ria.ru/20250923/vzryvy-2043638021.html

В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 23.09.2025

В Запорожье прогремели взрывы

23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. В подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье были слышны взрывы", - сообщает телеканал. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в подконтрольной ВСУ части области. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

