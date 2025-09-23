https://ria.ru/20250923/vzryvy-2043638021.html
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 23.09.2025
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T00:30:00+03:00
2025-09-23T00:30:00+03:00
2025-09-23T00:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979072687_171:103:1249:709_1920x0_80_0_0_2154f0a2f15e3bd1f8931c5c63d6b5e8.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. В подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье были слышны взрывы", - сообщает телеканал. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в подконтрольной ВСУ части области. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
запорожская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979072687_322:0:1267:709_1920x0_80_0_0_9aaf1da4e72240b0deaf3cdc2e6694a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
В Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы