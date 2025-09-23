https://ria.ru/20250923/vsu-2043862538.html

В штурмовых войсках ВСУ существует строгая иерархия, сообщили силовики

В штурмовых войсках ВСУ существует строгая иерархия, сообщили силовики - РИА Новости, 23.09.2025

В штурмовых войсках ВСУ существует строгая иерархия, сообщили силовики

В штурмовых войсках ВСУ существует четкое разделение на элиту и людей второго сорта, которых кидают на убой в первую очередь, фактически это военизированная ОПГ РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T22:38:00+03:00

2025-09-23T22:38:00+03:00

2025-09-23T22:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В штурмовых войсках ВСУ существует четкое разделение на элиту и людей второго сорта, которых кидают на убой в первую очередь, фактически это военизированная ОПГ с четкой иерархией, как на зоне, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Зная специфику набора в подразделения, вошедшие в состав штурмовых войск, таких как, например, 225 и 425 отдельные штурмовые полки и другие, можно без преувеличения сказать, что это сборище отморозков и отбросов общества под руководством отпетых уголовников, которых крышует власть. Фактически это военизированная ОПГ с четкой иерархией, как на зоне", - сказал собеседник агентства Внутри подразделений, по его словам, существует четкое разделение на "элиту" и "людей второго сорта", которых кидают на убой в первую очередь. "Когда эти люди заканчиваются, командование любого штурмового полка идет в соседнюю бригаду с требованием (именно с требованием, что важно) к командиру выделить (прикомандировать) ему личный состав для тех или иных задач", - сказал он.

https://ria.ru/20250923/vsu-2043839074.html

https://ria.ru/20250923/spetsoperatsiya-2043763364.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины