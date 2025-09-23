Рейтинг@Mail.ru
В штурмовых войсках ВСУ существует строгая иерархия, сообщили силовики - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/vsu-2043862538.html
В штурмовых войсках ВСУ существует строгая иерархия, сообщили силовики
В штурмовых войсках ВСУ существует строгая иерархия, сообщили силовики - РИА Новости, 23.09.2025
В штурмовых войсках ВСУ существует строгая иерархия, сообщили силовики
В штурмовых войсках ВСУ существует четкое разделение на элиту и людей второго сорта, которых кидают на убой в первую очередь, фактически это военизированная ОПГ РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T22:38:00+03:00
2025-09-23T22:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В штурмовых войсках ВСУ существует четкое разделение на элиту и людей второго сорта, которых кидают на убой в первую очередь, фактически это военизированная ОПГ с четкой иерархией, как на зоне, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Зная специфику набора в подразделения, вошедшие в состав штурмовых войск, таких как, например, 225 и 425 отдельные штурмовые полки и другие, можно без преувеличения сказать, что это сборище отморозков и отбросов общества под руководством отпетых уголовников, которых крышует власть. Фактически это военизированная ОПГ с четкой иерархией, как на зоне", - сказал собеседник агентства Внутри подразделений, по его словам, существует четкое разделение на "элиту" и "людей второго сорта", которых кидают на убой в первую очередь. "Когда эти люди заканчиваются, командование любого штурмового полка идет в соседнюю бригаду с требованием (именно с требованием, что важно) к командиру выделить (прикомандировать) ему личный состав для тех или иных задач", - сказал он.
https://ria.ru/20250923/vsu-2043839074.html
https://ria.ru/20250923/spetsoperatsiya-2043763364.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_303:194:2266:1667_1920x0_80_0_0_3aee27a147e687826c3888471b92bf9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
В штурмовых войсках ВСУ существует строгая иерархия, сообщили силовики

В штурмовых войсках ВСУ существует разделение на элиту и людей второго сорта

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В штурмовых войсках ВСУ существует четкое разделение на элиту и людей второго сорта, которых кидают на убой в первую очередь, фактически это военизированная ОПГ с четкой иерархией, как на зоне, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Зная специфику набора в подразделения, вошедшие в состав штурмовых войск, таких как, например, 225 и 425 отдельные штурмовые полки и другие, можно без преувеличения сказать, что это сборище отморозков и отбросов общества под руководством отпетых уголовников, которых крышует власть. Фактически это военизированная ОПГ с четкой иерархией, как на зоне", - сказал собеседник агентства
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
ВСУ не смогли закрепиться на Краснолиманском участке, заявил источник
Вчера, 19:46
Внутри подразделений, по его словам, существует четкое разделение на "элиту" и "людей второго сорта", которых кидают на убой в первую очередь.
"Когда эти люди заканчиваются, командование любого штурмового полка идет в соседнюю бригаду с требованием (именно с требованием, что важно) к командиру выделить (прикомандировать) ему личный состав для тех или иных задач", - сказал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.09.2025
Вчера, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала