https://ria.ru/20250923/vsu-2043862538.html
В штурмовых войсках ВСУ существует строгая иерархия, сообщили силовики
В штурмовых войсках ВСУ существует строгая иерархия, сообщили силовики - РИА Новости, 23.09.2025
В штурмовых войсках ВСУ существует строгая иерархия, сообщили силовики
В штурмовых войсках ВСУ существует четкое разделение на элиту и людей второго сорта, которых кидают на убой в первую очередь, фактически это военизированная ОПГ РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T22:38:00+03:00
2025-09-23T22:38:00+03:00
2025-09-23T22:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В штурмовых войсках ВСУ существует четкое разделение на элиту и людей второго сорта, которых кидают на убой в первую очередь, фактически это военизированная ОПГ с четкой иерархией, как на зоне, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Зная специфику набора в подразделения, вошедшие в состав штурмовых войск, таких как, например, 225 и 425 отдельные штурмовые полки и другие, можно без преувеличения сказать, что это сборище отморозков и отбросов общества под руководством отпетых уголовников, которых крышует власть. Фактически это военизированная ОПГ с четкой иерархией, как на зоне", - сказал собеседник агентства Внутри подразделений, по его словам, существует четкое разделение на "элиту" и "людей второго сорта", которых кидают на убой в первую очередь. "Когда эти люди заканчиваются, командование любого штурмового полка идет в соседнюю бригаду с требованием (именно с требованием, что важно) к командиру выделить (прикомандировать) ему личный состав для тех или иных задач", - сказал он.
https://ria.ru/20250923/vsu-2043839074.html
https://ria.ru/20250923/spetsoperatsiya-2043763364.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_303:194:2266:1667_1920x0_80_0_0_3aee27a147e687826c3888471b92bf9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
В штурмовых войсках ВСУ существует строгая иерархия, сообщили силовики
В штурмовых войсках ВСУ существует разделение на элиту и людей второго сорта
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В штурмовых войсках ВСУ существует четкое разделение на элиту и людей второго сорта, которых кидают на убой в первую очередь, фактически это военизированная ОПГ с четкой иерархией, как на зоне, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Зная специфику набора в подразделения, вошедшие в состав штурмовых войск, таких как, например, 225 и 425 отдельные штурмовые полки и другие, можно без преувеличения сказать, что это сборище отморозков и отбросов общества под руководством отпетых уголовников, которых крышует власть. Фактически это военизированная ОПГ с четкой иерархией, как на зоне", - сказал собеседник агентства
Внутри подразделений, по его словам, существует четкое разделение на "элиту" и "людей второго сорта", которых кидают на убой в первую очередь.
"Когда эти люди заканчиваются, командование любого штурмового полка идет в соседнюю бригаду с требованием (именно с требованием, что важно) к командиру выделить (прикомандировать) ему личный состав для тех или иных задач", - сказал он.