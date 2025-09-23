https://ria.ru/20250923/vsu-2043839074.html
ВСУ не смогли закрепиться на Краснолиманском участке, заявил источник
2025-09-23T19:46:00+03:00
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Переброшенная из Сумской области на краснолиманский участок фронта 117-я бригада ВСУ, которая должна была укрепить украинские позиции под Ямполем в ДНР, не смогла закрепиться и начала самовольно отходить с данного участка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Переброшенная на данный участок 117-я бригада теробороны не справилась с возложенными на нее обязанностями укрепить украинскую линию обороны под Ямполем после ее прорыва в Серебрянском лесничестве", - сообщил собеседник агентства. По его словам, не успев закрепиться, украинские солдаты не выдерживают напора со стороны ВС РФ. "Под огнем артиллерии и атаками беспилотной авиации, плюс не ориентируясь на местности, части бригады самовольно оставляют позиции на вверенных им участках", - пояснил собеседник агентства.
