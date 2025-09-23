Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не смогли закрепиться на Краснолиманском участке, заявил источник - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 23.09.2025
ВСУ не смогли закрепиться на Краснолиманском участке, заявил источник
ВСУ не смогли закрепиться на Краснолиманском участке, заявил источник
Переброшенная из Сумской области на краснолиманский участок фронта 117-я бригада ВСУ, которая должна была укрепить украинские позиции под Ямполем в ДНР, не... РИА Новости, 23.09.2025
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Переброшенная из Сумской области на краснолиманский участок фронта 117-я бригада ВСУ, которая должна была укрепить украинские позиции под Ямполем в ДНР, не смогла закрепиться и начала самовольно отходить с данного участка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Переброшенная на данный участок 117-я бригада теробороны не справилась с возложенными на нее обязанностями укрепить украинскую линию обороны под Ямполем после ее прорыва в Серебрянском лесничестве", - сообщил собеседник агентства. По его словам, не успев закрепиться, украинские солдаты не выдерживают напора со стороны ВС РФ. "Под огнем артиллерии и атаками беспилотной авиации, плюс не ориентируясь на местности, части бригады самовольно оставляют позиции на вверенных им участках", - пояснил собеседник агентства.
ВСУ не смогли закрепиться на Краснолиманском участке, заявил источник

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Солдаты ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Переброшенная из Сумской области на краснолиманский участок фронта 117-я бригада ВСУ, которая должна была укрепить украинские позиции под Ямполем в ДНР, не смогла закрепиться и начала самовольно отходить с данного участка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Переброшенная на данный участок 117-я бригада теробороны не справилась с возложенными на нее обязанностями укрепить украинскую линию обороны под Ямполем после ее прорыва в Серебрянском лесничестве", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, не успев закрепиться, украинские солдаты не выдерживают напора со стороны ВС РФ.
"Под огнем артиллерии и атаками беспилотной авиации, плюс не ориентируясь на местности, части бригады самовольно оставляют позиции на вверенных им участках", - пояснил собеседник агентства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.09.2025
16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеЯмпольСумская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
