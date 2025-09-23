https://ria.ru/20250923/vsu-2043662304.html
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 23.09.2025
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск на краматорско-дружковском направлении уничтожили наземный... РИА Новости, 23.09.2025
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск на краматорско-дружковском направлении уничтожили наземный робототехнический комплекс и автомобиль с личным составом противника, сообщили в Минобороны России. "Роботизированная платформа ВСУ, используемая для поставки боеприпасов на передовые позиции, была обнаружена и поражена прямым попаданием, что лишило противника возможности снабдить свои подразделения… оператор FPV-дронов уничтожил автомобиль с живой силой, обнаруженный в момент движения к передовым позициям", - отметили в ведомстве.
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
