"Вселенная-25": чем обернулся скандальный эксперимент с мышами

2025-09-23T19:07:00+03:00

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Американский ученый Джон Кэлхун провел эксперимент, который назвал "Вселенная-25". Сегодня опыт более известен как "Мышиный рай" и считается мрачным пророчеством о судьбе человечества. Ведь исследователю полвека назад удалось многое предугадать.Почему мыши вместо людейСовсем не случайно для своих экспериментов ученые используют грызунов: более 90 процентов известных науке генов мышей совпадают с человеческими. Кроме того, они очень быстро размножаются, а жизнь их довольно коротка. Это значит, что, во-первых, опыт будет стоить недорого, во-вторых — увидеть результаты можно очень быстро.Поэтому, задумав свой "социальный эксперимент", Джон Кэлхун в 1968-м остановился на мышах. Ученый хотел получить ответ на весьма насущный вопрос."Мышиный рай"Каким станет будущее человеческого общества при повышении уровня жизни, отказе от войн и росте численности населения?Это и был главный вопрос. Еще один, боле практический: какая плотность населения станет критической? Данные были важны для расчета оптимальной площади таких социальных заведений, как тюрьмы, казармы или больницы.Джон Кэлхун задумал свою "Вселенную-25" как идеальный мир — настоящий мышиный рай.Он создал просторный загон, где было абсолютно все необходимое для мышиного счастья: пища и чистая вода в неограниченном количестве, идеальные бытовые условия, отсутствие хищников и болезней.В загоне были автоматические раздатчики корма и воды, материал для строительства гнезд. Там поддерживалась постоянная комфортная температура. Грызунам создавали все условия, чтобы те ощущали себя в безопасности.Раз в неделю полигон убирали от мусора. За состоянием здоровья животных следили как в санатории.Первые тревожные звоночкиЛетом 1968-го на полигон запустили четыре пары мышей, которые принялись интенсивно размножаться. Их численность удваивалась каждые 55 дней.На 315-й день темп роста замедлился. И когда в загоне насчитывалось 620 обитателей, стала формироваться определенная социальная иерархия.Первые тревожные звоночки прозвучали, когда популяция достигла 2200 особей. Сначала молодые самцы, вместо того чтобы бороться за территорию и самок, становятся пассивными и замкнутыми. Они избегают конфликтов и не интересуются размножением.Тем временем и среди самок начинают возникать аномалии, в том числе отказ заботиться о потомстве. Вдобавок становятся агрессивными и уходят в изоляцию."Красивые мыши" все портятПоявляется небывалое поколение "красивых" мышей, которые не размножаются и совсем не участвуют в социальной жизни. Они замкнулись на своем благополучии: только едят, пьют и начищают до блеска собственные шкурки.Рождаемость резко идет вниз, а смертность растет. Популяция начинает стремительно сокращаться.Ученые отобрали несколько "красавцев" и самок-отшельниц, поместили их в изолированный загон. Там были воссозданы идеальные условия.Но, к изумлению исследователей, поведение мышей не изменилось. В итоге все они умерли от старости, так и не оставив потомства. Кроме того, сытые и довольные жизнью мыши в десятом поколении начинают убивать своих детенышей.Базовые инстинкты и социальные механизмы полностью разрушены. К 1780-му дню во "Вселенной-25" не осталось ни одной живой мыши. Общество грызунов утратило два главных аспекта: смысл существования и стремление к размножению.Уже сбываетсяЭксперимент, конечно, сразу же раскритиковали. Территория "мышиного рая" была ограничена, подопытные не имели свободы в полном смысле этого слова.Люди — не мыши, и непрестанное размножение не главная цель. У человека, в отличие от мышей, есть разум, который помогает анализировать происходящее, предотвращать ошибки и их последствия.И все-таки тревожные параллели прослеживаются: во многих развитых странах сейчас происходит то, что эксперты называют сексуальной рецессией: молодежь теряет интерес к интимной близости. Уровень воспроизводства населения падает. Возможно, Кэлхун приблизился к ответу на вопрос, почему так происходит.

