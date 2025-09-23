В Псковской области нашли массовое захоронение жертв Великой Отечественной
© Фото : СК РоссииКриминалисты СК России обнаружили массовое захоронение жертв времен Великой Отечественной войны в Псковской области
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Криминалисты СК России обнаружили в деревне Подборовье-1 в Псковской области противотанковый ров с останками погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба ведомства.
"При проведении разведывательных раскопок сотрудники СК России с помощью георадара обнаружили противотанковый ров с останками погибших в ходе Великой Отечественной войны. Благодаря грамотному применению глубинного металлоискателя криминалистам удалось найти металлические фрагменты одежды и обуви. Эксгумированы останки пяти человек, из которых трое, предположительно, являлись военнослужащими, что подтверждается найденными рядом солдатскими медальонами", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе добавили, что следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, после проведенных исследований костные останки будут переданы для дальнейшего захоронения. Поисковые работы в указанной местности продолжаются, отметил СК.
По имеющимся сведениям ведомства, в окрестностях деревни Подборовье-1 Торошинской волости мог располагаться перевалочный пункт для военнопленных, которые впоследствии распределялись в лагеря "Шталаг" и "Дулаг", функционировавшие в Псковской области. На предполагаемом месте захоронения советских граждан расположен валун с табличкой из гранита, установленный на основании воспоминаний очевидцев того времени, видевших расстрелы военнопленных и мирных граждан, подчеркивает СК. Тела не увозили, а хоронили на месте, заключает ведомство.