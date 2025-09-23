Рейтинг@Mail.ru
Постпред США не ответил на вопрос о призыве Израиля к прекращению огня - РИА Новости, 23.09.2025
20:12 23.09.2025 (обновлено: 20:25 23.09.2025)
Постпред США не ответил на вопрос о призыве Израиля к прекращению огня
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отказался ответить на вопрос РИА Новости, планируют ли Соединенные Штаты призвать Израиль к прекращению огня в секторе Газа.Заходя в зал Совета безопасности ООН перед началом заседания по Ближнему Востоку, американский постпред отказался отвечать на вопрос агентства, планируют ли США надавить на Израиль, призвав к прекращению огня в секторе Газа.
Постпред США не ответил на вопрос о призыве Израиля к прекращению огня

Постпред США не ответил на вопрос о планах призывать Израиль к прекращению огня

ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отказался ответить на вопрос РИА Новости, планируют ли Соединенные Штаты призвать Израиль к прекращению огня в секторе Газа.
Заходя в зал Совета безопасности ООН перед началом заседания по Ближнему Востоку, американский постпред отказался отвечать на вопрос агентства, планируют ли США надавить на Израиль, призвав к прекращению огня в секторе Газа.
