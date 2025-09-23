Постпред США не ответил на вопрос о призыве Израиля к прекращению огня

https://ria.ru/20250923/vopros-2043846313.html
2025-09-23T20:12:00+03:00
2025-09-23T20:12:00+03:00
2025-09-23T20:25:00+03:00
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отказался ответить на вопрос РИА Новости, планируют ли Соединенные Штаты призвать Израиль к прекращению огня в секторе Газа.Заходя в зал Совета безопасности ООН перед началом заседания по Ближнему Востоку, американский постпред отказался отвечать на вопрос агентства, планируют ли США надавить на Израиль, призвав к прекращению огня в секторе Газа.
