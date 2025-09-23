https://ria.ru/20250923/volodin-2043826196.html
Володин провел встречу с губернатором Запорожской области
Володин провел встречу с губернатором Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2025
Володин провел встречу с губернатором Запорожской области
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, на которой обсуждались вопросы... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития области, а также законопроекты, предложенные главой региона, сообщили в пресс-службе Госдумы. "Состоялась рабочая встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались вопросы социально-экономического развития области, а также законопроекты, предложенные главой региона", - сказано в сообщении. Также речь шла о реализации принятых ранее законов, направленных на интеграцию субъекта России в единое правовое поле страны, а также точечной донастройке законодательства в отдельных отраслях. "Вячеслав Володин отметил, что для решения вопросов развития Запорожской области Государственной Думой принято 67 законов, значительная их часть направлена на закрепление социальных гарантий проживающим в регионе гражданам. Евгений Балицкий поблагодарил председателя ГД и депутатов за внимание и поддержку Запорожской области", - добавляется в сообщении.
