Володин провел встречу с губернатором Запорожской области
18:41 23.09.2025
Володин провел встречу с губернатором Запорожской области
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития области, а также законопроекты, предложенные главой региона, сообщили в пресс-службе Госдумы. "Состоялась рабочая встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались вопросы социально-экономического развития области, а также законопроекты, предложенные главой региона", - сказано в сообщении. Также речь шла о реализации принятых ранее законов, направленных на интеграцию субъекта России в единое правовое поле страны, а также точечной донастройке законодательства в отдельных отраслях. "Вячеслав Володин отметил, что для решения вопросов развития Запорожской области Государственной Думой принято 67 законов, значительная их часть направлена на закрепление социальных гарантий проживающим в регионе гражданам. Евгений Балицкий поблагодарил председателя ГД и депутатов за внимание и поддержку Запорожской области", - добавляется в сообщении.
Володин провел встречу с губернатором Запорожской области

Володин обсудил с Балицким социально-экономическое развитие Запорожской области

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Вячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития области, а также законопроекты, предложенные главой региона, сообщили в пресс-службе Госдумы.
"Состоялась рабочая встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались вопросы социально-экономического развития области, а также законопроекты, предложенные главой региона", - сказано в сообщении.
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Балицкий: удары ВСУ по Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой
17 сентября, 08:32
Также речь шла о реализации принятых ранее законов, направленных на интеграцию субъекта России в единое правовое поле страны, а также точечной донастройке законодательства в отдельных отраслях.
"Вячеслав Володин отметил, что для решения вопросов развития Запорожской области Государственной Думой принято 67 законов, значительная их часть направлена на закрепление социальных гарантий проживающим в регионе гражданам. Евгений Балицкий поблагодарил председателя ГД и депутатов за внимание и поддержку Запорожской области", - добавляется в сообщении.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Володин призвал навести порядок в сфере концессий в ЖКХ
13:36
 
