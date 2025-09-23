ВС России нанесли удар возмездия по силам ВСУ за атаку на Крым

https://ria.ru/20250923/voennye-2043712621.html

Российские войска нанесли по украинским подразделениям удар в ответ за террористическую атаку на Крым, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли по украинским подразделениям удар в ответ за террористическую атаку на Крым, сообщило Минобороны."Сегодня ночью, в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции", — говорится в сводке.Кроме того, российская армия поразила места хранения беспилотников на аэродроме "Школьный" в Одесской области, откуда запускались дроны для налета на Крым, и цеха предприятия "Мотор Сич", где собирали БПЛА, применяемые для ударов по территории России.Украинские беспилотники вечером 21 сентября атаковали поселок Форос на Южном берегу Крыма. Погибли три мирных жителя, еще 16 пострадали, в том числе двое граждан Белоруссии. Местный санаторий и здание школы получили серьезные повреждения. Как подчеркнули в Минобороны, противник намеренно бил по курортной зоне, где нет военных объектов, использовав БПЛА с фугасными боезарядами.После этой атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело. Специалисты устанавливают личности украинских боевиков, которые отдали и исполнили преступный приказ.

