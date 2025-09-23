https://ria.ru/20250923/voennye-2043652203.html

Бойцы "Востока" нашли применения цепям от бензопил, сброшенным на них ВСУ

Бойцы "Востока" нашли применения цепям от бензопил, сброшенным на них ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025

Бойцы "Востока" нашли применения цепям от бензопил, сброшенным на них ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Восток", освободившие Новоивановку в Запорожской области, приспособили для своего хозяйства две цепи от бензопилы,... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток", освободившие Новоивановку в Запорожской области, приспособили для своего хозяйства две цепи от бензопилы, которыми ВСУ обмотали противотанковые мины, которые собирались сбросить на позиции ВС РФ, рассказал механик-водитель с позывным "Барабаш". Об освобождении Новоивановки российское оборонное ведомство сообщило 19 сентября. "Мне удавалось две "Бабы-яги" из ПКМ (модернизированный пулемет Калашникова - ред.) сбить бронебойными патронами. Одна была бензиновая, другая электрическая. Электрическую сложнее сбить, она потому что в броне", - сказал "Барабаш" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он рассказал, что попал в одну из лопастей украинского дрона, после чего тот "начал боком уходить", зацепился за ветки деревьев и упал. Беспилотник был вооружен двумя противотанковыми минами, одна из которых взорвалась при падении. "Одна ТМ (противотанковая мина ТМ-62) была цепями от бензопилы обмотана. Цепь одна на 16, одна на 18 (дюймов - ред.). Нам пригодилась, мы потом деревья пилили на дрова", - добавил "Барабаш".

