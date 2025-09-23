https://ria.ru/20250923/voditel-2043690598.html

Водитель "Газели" погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области

Водитель "Газели" погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Водитель автомобиля "Газель" погиб в результате крупной дорожной аварии на федеральной трассе "Иртыш" в Новосибирской области с участием четырех автомобилей, сообщает ГУМВД по региону. Ранее в главке МЧС сообщили, что утром во вторник две фуры и "Газель" столкнулись и загорелись на федеральной трассе "Иртыш" в Новосибирской области, дорога временно перекрыта. "По предварительной информации... произошло столкновение четырех транспортных средств: трех фур и "Газели". В результате столкновения произошло воспламенение двух автомобилей: одной из фур и "Газели", в настоящее время воспламенение ликвидировано. На месте ДТП скончался водитель "Газели", - уточнили в главке МВД. Трасса временно перекрыта для движения грузовиков. Движение легковых автомобилей организовано по объезду с использованием местной дороги. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего ДТП.

