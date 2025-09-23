Рейтинг@Mail.ru
Водитель "Газели" погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области - РИА Новости, 23.09.2025
10:56 23.09.2025
Водитель "Газели" погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области
Водитель "Газели" погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области - РИА Новости, 23.09.2025
Водитель "Газели" погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области
Водитель автомобиля "Газель" погиб в результате крупной дорожной аварии на федеральной трассе "Иртыш" в Новосибирской области с участием четырех автомобилей,... РИА Новости, 23.09.2025
происшествия
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Водитель автомобиля "Газель" погиб в результате крупной дорожной аварии на федеральной трассе "Иртыш" в Новосибирской области с участием четырех автомобилей, сообщает ГУМВД по региону. Ранее в главке МЧС сообщили, что утром во вторник две фуры и "Газель" столкнулись и загорелись на федеральной трассе "Иртыш" в Новосибирской области, дорога временно перекрыта. "По предварительной информации... произошло столкновение четырех транспортных средств: трех фур и "Газели". В результате столкновения произошло воспламенение двух автомобилей: одной из фур и "Газели", в настоящее время воспламенение ликвидировано. На месте ДТП скончался водитель "Газели", - уточнили в главке МВД. Трасса временно перекрыта для движения грузовиков. Движение легковых автомобилей организовано по объезду с использованием местной дороги. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего ДТП.
новосибирская область
происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Водитель "Газели" погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области

Водитель "Газели" погиб в ДТП с фурами в Новосибирской области

© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиНа месте ДТП в Новосибирской области
На месте ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
На месте ДТП в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Водитель автомобиля "Газель" погиб в результате крупной дорожной аварии на федеральной трассе "Иртыш" в Новосибирской области с участием четырех автомобилей, сообщает ГУМВД по региону.
Ранее в главке МЧС сообщили, что утром во вторник две фуры и "Газель" столкнулись и загорелись на федеральной трассе "Иртыш" в Новосибирской области, дорога временно перекрыта.
"По предварительной информации... произошло столкновение четырех транспортных средств: трех фур и "Газели". В результате столкновения произошло воспламенение двух автомобилей: одной из фур и "Газели", в настоящее время воспламенение ликвидировано. На месте ДТП скончался водитель "Газели", - уточнили в главке МВД.
Трасса временно перекрыта для движения грузовиков. Движение легковых автомобилей организовано по объезду с использованием местной дороги. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего ДТП.
ПроисшествияНовосибирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
