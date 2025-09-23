https://ria.ru/20250923/vlasti-2043812738.html

Молдавия намеренно скрывает проблемы в экономике, заявил экс-президент

Молдавия намеренно скрывает проблемы в экономике, заявил экс-президент - РИА Новости, 23.09.2025

Молдавия намеренно скрывает проблемы в экономике, заявил экс-президент

Власти Молдавии в преддверии парламентских выборов намеренно скрывают от граждан реальную ситуацию в экономике, которая сильно ухудшилась за последний год,... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T17:59:00+03:00

2025-09-23T17:59:00+03:00

2025-09-23T17:59:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

брюссель

игорь додон

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png

КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Власти Молдавии в преддверии парламентских выборов намеренно скрывают от граждан реальную ситуацию в экономике, которая сильно ухудшилась за последний год, заявил экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров Патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Власти сознательно задерживают обнародование экономических показателей, чтобы скрыть от граждан Молдавии катастрофическое падение экономики. Публикация данных по ВВП за второй квартал должна была состояться ещё 15-16 сентября, однако её неожиданно перенесли на конец месяца. Причиной столь серьёзного кризиса стало бездарное управление страной, коррупционные схемы и откровенное воровство высших чиновников государства", - заявил Додон журналистам. По его словам, падение экономики происходит, несмотря на беспрецедентную поддержку Молдавии со стороны Брюсселя. "Дело не столько в объективных трудностях, сколько в провальных действиях властей. В итоге Молдавия оказалась в ситуации, когда деструктивная политика власти стала главной причиной экономического спада, и последствия этой политики страна будет ощущать ещё долгие годы", - отметил Додон. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250923/svr-2043697987.html

https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043647573.html

молдавия

кишинев

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, брюссель, игорь додон, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец