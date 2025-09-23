Рейтинг@Mail.ru
Молдавия намеренно скрывает проблемы в экономике, заявил экс-президент - РИА Новости, 23.09.2025
17:59 23.09.2025
Молдавия намеренно скрывает проблемы в экономике, заявил экс-президент
Молдавия намеренно скрывает проблемы в экономике, заявил экс-президент
в мире
молдавия
кишинев
брюссель
игорь додон
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Власти Молдавии в преддверии парламентских выборов намеренно скрывают от граждан реальную ситуацию в экономике, которая сильно ухудшилась за последний год, заявил экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров Патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Власти сознательно задерживают обнародование экономических показателей, чтобы скрыть от граждан Молдавии катастрофическое падение экономики. Публикация данных по ВВП за второй квартал должна была состояться ещё 15-16 сентября, однако её неожиданно перенесли на конец месяца. Причиной столь серьёзного кризиса стало бездарное управление страной, коррупционные схемы и откровенное воровство высших чиновников государства", - заявил Додон журналистам. По его словам, падение экономики происходит, несмотря на беспрецедентную поддержку Молдавии со стороны Брюсселя. "Дело не столько в объективных трудностях, сколько в провальных действиях властей. В итоге Молдавия оказалась в ситуации, когда деструктивная политика власти стала главной причиной экономического спада, и последствия этой политики страна будет ощущать ещё долгие годы", - отметил Додон. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
брюссель
в мире, молдавия, кишинев, брюссель, игорь додон, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Брюссель, Игорь Додон, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Власти Молдавии в преддверии парламентских выборов намеренно скрывают от граждан реальную ситуацию в экономике, которая сильно ухудшилась за последний год, заявил экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров Патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Власти сознательно задерживают обнародование экономических показателей, чтобы скрыть от граждан Молдавии катастрофическое падение экономики. Публикация данных по ВВП за второй квартал должна была состояться ещё 15-16 сентября, однако её неожиданно перенесли на конец месяца. Причиной столь серьёзного кризиса стало бездарное управление страной, коррупционные схемы и откровенное воровство высших чиновников государства", - заявил Додон журналистам.
По его словам, падение экономики происходит, несмотря на беспрецедентную поддержку Молдавии со стороны Брюсселя.
"Дело не столько в объективных трудностях, сколько в провальных действиях властей. В итоге Молдавия оказалась в ситуации, когда деструктивная политика власти стала главной причиной экономического спада, и последствия этой политики страна будет ощущать ещё долгие годы", - отметил Додон.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
