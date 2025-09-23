Рейтинг@Mail.ru
Шестая ярмарка вакансий для ветеранов СВО прошла в Липецкой области
Липецкая область
 
15:00 23.09.2025
Шестая ярмарка вакансий для ветеранов СВО прошла в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Шестая ярмарка вакансий для ветеранов специальной военной операции и членов их семей прошла в Липецкой области, свои вакансии представили 30 предприятий региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Ярмарка вакансий стала одним из мероприятий программы выездного заседания попечительского совета фонда "Защитники Отечества", который состоялся в Липецкой области под председательством полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щеголева, а также руководителя Росфинмониторинга и председателя попечительского совета фонда Юрия Чиханчина, уточнил Артамонов. Глава региона отметил, что, побывав на ярмарке, члены совета смогли убедиться, насколько эффективно в Липецкой области выстроена реабилитационная работа с участниками и ветеранами спецоперации. Предложения по трудоустройству представили 30 ведущих работодателей Липецкой области, включая резидентов особой экономической зоны "Липецк" и крупные агропромышленные холдинги. "Для нас принципиально важно, чтобы бизнес активно участвовал в трудоустройстве защитников Отечества. Участники СВО обладают уникальными качествами: высокой ответственностью, дисциплиной и умением принимать решения в экстремальных ситуациях. Эти навыки бесценны для любой современной организации", – прокомментировал Артамонов. Он уточнил, что ярмарка вакансий – это часть комплексной системы поддержки участников и ветеранов СВО, выстроенной в регионе. Помимо трудоустройства им доступны программы переобучения, психологическое сопровождение и помощь в открытии собственного бизнеса. Всего сегодня в Липецкой области действует более 50 мер поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей, заключил губернатор.
Шестая ярмарка вакансий для ветеранов СВО прошла в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Шестая ярмарка вакансий для ветеранов специальной военной операции и членов их семей прошла в Липецкой области, свои вакансии представили 30 предприятий региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Ярмарка вакансий стала одним из мероприятий программы выездного заседания попечительского совета фонда "Защитники Отечества", который состоялся в Липецкой области под председательством полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щеголева, а также руководителя Росфинмониторинга и председателя попечительского совета фонда Юрия Чиханчина, уточнил Артамонов.
Глава региона отметил, что, побывав на ярмарке, члены совета смогли убедиться, насколько эффективно в Липецкой области выстроена реабилитационная работа с участниками и ветеранами спецоперации.
Предложения по трудоустройству представили 30 ведущих работодателей Липецкой области, включая резидентов особой экономической зоны "Липецк" и крупные агропромышленные холдинги.
"Для нас принципиально важно, чтобы бизнес активно участвовал в трудоустройстве защитников Отечества. Участники СВО обладают уникальными качествами: высокой ответственностью, дисциплиной и умением принимать решения в экстремальных ситуациях. Эти навыки бесценны для любой современной организации", – прокомментировал Артамонов.
Он уточнил, что ярмарка вакансий – это часть комплексной системы поддержки участников и ветеранов СВО, выстроенной в регионе. Помимо трудоустройства им доступны программы переобучения, психологическое сопровождение и помощь в открытии собственного бизнеса.
Всего сегодня в Липецкой области действует более 50 мер поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей, заключил губернатор.
