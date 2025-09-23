https://ria.ru/20250923/uzbekistan-2043868355.html
Узбекистан выступает за расширение Совбеза ООН
ООН, 23 сен - РИА Новости. Узбекистан выступает за расширение Совета безопасности ООН для защиты интересов развивающихся стран, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. "Выступаем за трансформацию и расширение состава Совета безопасности ООН с целью более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами для защиты интересов развивающихся государств", - сказал Мирзиёев. Президент Узбекистана отметил, что сегодня по всему миру наблюдается ослабление роли международных институтов, нарастание в мире противоречий, конфликтов и войн, а также резкий рост технологического и социального неравенства. "Все это формирует совершенно новую тревожную геополитическую реальность...В связи с этим мы полностью поддерживаем инициативы ООН-80", - добавил Мирзиёев.
