Узбекистан выступает за расширение Совбеза ООН

23:40 23.09.2025 (обновлено: 12:11 24.09.2025)
ООН, 23 сен - РИА Новости. Узбекистан выступает за расширение Совета безопасности ООН для защиты интересов развивающихся стран, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. "Выступаем за трансформацию и расширение состава Совета безопасности ООН с целью более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами для защиты интересов развивающихся государств", - сказал Мирзиёев. Президент Узбекистана отметил, что сегодня по всему миру наблюдается ослабление роли международных институтов, нарастание в мире противоречий, конфликтов и войн, а также резкий рост технологического и социального неравенства. "Все это формирует совершенно новую тревожную геополитическую реальность...В связи с этим мы полностью поддерживаем инициативы ООН-80", - добавил Мирзиёев.
в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, оон
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, ООН
© Getty Images / Taylor HillПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступает на Генеральной Ассамблее ООН. 23 сентября 2025
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступает на Генеральной Ассамблее ООН. 23 сентября 2025
ООН, 23 сен - РИА Новости. Узбекистан выступает за расширение Совета безопасности ООН для защиты интересов развивающихся стран, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.
"Выступаем за трансформацию и расширение состава Совета безопасности ООН с целью более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами для защиты интересов развивающихся государств", - сказал Мирзиёев.
Президент Узбекистана отметил, что сегодня по всему миру наблюдается ослабление роли международных институтов, нарастание в мире противоречий, конфликтов и войн, а также резкий рост технологического и социального неравенства.
"Все это формирует совершенно новую тревожную геополитическую реальность...В связи с этим мы полностью поддерживаем инициативы ООН-80", - добавил Мирзиёев.
В миреУзбекистанШавкат МирзиеевООН
 
 
