В Кремле назвали условие для выполнения Россией ограничений по ДСНВ - РИА Новости, 23.09.2025
13:07 23.09.2025
В Кремле назвали условие для выполнения Россией ограничений по ДСНВ
в мире, россия, сша, москва, дмитрий песков, владимир путин, договор снв-3
В мире, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Договор СНВ-3
Вид на Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Для того, чтобы Россия продолжила выполнять количественные ограничения в соответствии с ДСНВ, нужна соответствующая позиция США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
"Это очень сложная субстанция, и, конечно, это требует комплексного подхода. В этих условиях Россия будет готова еще год соблюдать количественные ограничения, но для этого необходима соответствующая позиция и соответствующее решение со стороны Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Отсутствие ДСНВ чревато последствиями, заявил Песков
13:05
 
