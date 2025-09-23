https://ria.ru/20250923/uslovie-2043729295.html

В Кремле назвали условие для выполнения Россией ограничений по ДСНВ

В Кремле назвали условие для выполнения Россией ограничений по ДСНВ - РИА Новости, 23.09.2025

В Кремле назвали условие для выполнения Россией ограничений по ДСНВ

Для того, чтобы Россия продолжила выполнять количественные ограничения в соответствии с ДСНВ, нужна соответствующая позиция США, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Для того, чтобы Россия продолжила выполнять количественные ограничения в соответствии с ДСНВ, нужна соответствующая позиция США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Это очень сложная субстанция, и, конечно, это требует комплексного подхода. В этих условиях Россия будет готова еще год соблюдать количественные ограничения, но для этого необходима соответствующая позиция и соответствующее решение со стороны Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.

