Ущерб от поджога машины во Владивостоке превысил 60 миллионов рублей
10:18 23.09.2025
Ущерб от поджога машины во Владивостоке превысил 60 миллионов рублей
Ущерб от поджога машины во Владивостоке превысил 60 миллионов рублей
происшествия
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Ущерб от действий поджигателей автомобиля по заказу на стоянке во Владивостоке в марте, где в итоге сгорели 20 машин, превысил 60 миллионов рублей, сообщает прокуратура Приморья. В марте на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке сгорели 22 машины, сообщала ранее прокуратура. По данным правоохранителей, двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили нужный автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в машину, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей ранее были судимы, всех троих заключили под стражу. По информации прокуратуры Приморья, организатор заказал поджог машины, чтобы устрашить должника своего знакомого. В надзорном ведомстве РИА Новости сообщали, что мужчины работали только за наркотики, денег они не получили. Во вторник Первомайский райсуд начал рассматривать дело одного из поджигателей, рассказала РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судебной системы края Елена Оленева. "Ущерб от действий злоумышленников составил более 60 миллионов рублей… Расследование в отношении других участников преступления продолжается", - сообщает прокуратура. Ведомство уточняет, что в тот день полностью выгорели 19 автомобилей, еще один автомобиль получил повреждения, но подлежит восстановлению.
владивосток
Новости
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке
Сгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Ущерб от действий поджигателей автомобиля по заказу на стоянке во Владивостоке в марте, где в итоге сгорели 20 машин, превысил 60 миллионов рублей, сообщает прокуратура Приморья.
В марте на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке сгорели 22 машины, сообщала ранее прокуратура. По данным правоохранителей, двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили нужный автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в машину, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей ранее были судимы, всех троих заключили под стражу. По информации прокуратуры Приморья, организатор заказал поджог машины, чтобы устрашить должника своего знакомого. В надзорном ведомстве РИА Новости сообщали, что мужчины работали только за наркотики, денег они не получили. Во вторник Первомайский райсуд начал рассматривать дело одного из поджигателей, рассказала РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судебной системы края Елена Оленева.
"Ущерб от действий злоумышленников составил более 60 миллионов рублей… Расследование в отношении других участников преступления продолжается", - сообщает прокуратура.
Ведомство уточняет, что в тот день полностью выгорели 19 автомобилей, еще один автомобиль получил повреждения, но подлежит восстановлению.
Происшествия
 
 
