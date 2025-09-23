https://ria.ru/20250923/uscherb-2043679417.html

Ущерб от поджога машины во Владивостоке превысил 60 миллионов рублей

Ущерб от поджога машины во Владивостоке превысил 60 миллионов рублей - РИА Новости, 23.09.2025

Ущерб от поджога машины во Владивостоке превысил 60 миллионов рублей

Ущерб от действий поджигателей автомобиля по заказу на стоянке во Владивостоке в марте, где в итоге сгорели 20 машин, превысил 60 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T10:18:00+03:00

2025-09-23T10:18:00+03:00

2025-09-23T10:18:00+03:00

происшествия

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006879727_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_7b8f0be78de2d2ae323ed2778b9fa6a9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Ущерб от действий поджигателей автомобиля по заказу на стоянке во Владивостоке в марте, где в итоге сгорели 20 машин, превысил 60 миллионов рублей, сообщает прокуратура Приморья. В марте на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке сгорели 22 машины, сообщала ранее прокуратура. По данным правоохранителей, двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили нужный автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в машину, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей ранее были судимы, всех троих заключили под стражу. По информации прокуратуры Приморья, организатор заказал поджог машины, чтобы устрашить должника своего знакомого. В надзорном ведомстве РИА Новости сообщали, что мужчины работали только за наркотики, денег они не получили. Во вторник Первомайский райсуд начал рассматривать дело одного из поджигателей, рассказала РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судебной системы края Елена Оленева. "Ущерб от действий злоумышленников составил более 60 миллионов рублей… Расследование в отношении других участников преступления продолжается", - сообщает прокуратура. Ведомство уточняет, что в тот день полностью выгорели 19 автомобилей, еще один автомобиль получил повреждения, но подлежит восстановлению.

https://ria.ru/20250914/uzta-2041776659.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток