Штурмовые войска станут бандой Зеленского, считают российские силовики - РИА Новости, 23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 23.09.2025
Штурмовые войска станут бандой Зеленского, считают российские силовики
Штурмовые войска станут бандой Зеленского, считают российские силовики - РИА Новости, 23.09.2025
Штурмовые войска станут бандой Зеленского, считают российские силовики
Штурмовые войска, которые хотят создать на Украине, станут фактически бандой Владимира Зеленского, который опасается расправы за загубленных им людей, сообщили... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Штурмовые войска, которые хотят создать на Украине, станут фактически бандой Владимира Зеленского, который опасается расправы за загубленных им людей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Практически все командование штурмовых войск находится под покровительством СБУ, что делает их фактически неприкосновенными", - сказал собеседник агентства. По его словам, цель создания таких войск, которые больше похожи на организованную преступную группировку, - не просто прикрывать ошибки киевского руководства, а делать это максимально жестко, физически устраняя неугодных либо критикующих командование. "После окончания войны структура способна выполнять защитные функции банды Зеленского и (главы его офиса Андрея) Ермака, для которых возрастает вероятность линчевания за капитуляцию и сотни тысяч загубленных жизней", - сказали в силовых структурах.
украина, владимир зеленский, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
Штурмовые войска станут бандой Зеленского, считают российские силовики

Штурмовые войска, которые хотят создать на Украине, станут бандой Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Штурмовые войска, которые хотят создать на Украине, станут фактически бандой Владимира Зеленского, который опасается расправы за загубленных им людей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Практически все командование штурмовых войск находится под покровительством СБУ, что делает их фактически неприкосновенными", - сказал собеседник агентства.
По его словам, цель создания таких войск, которые больше похожи на организованную преступную группировку, - не просто прикрывать ошибки киевского руководства, а делать это максимально жестко, физически устраняя неугодных либо критикующих командование.
"После окончания войны структура способна выполнять защитные функции банды Зеленского и (главы его офиса Андрея) Ермака, для которых возрастает вероятность линчевания за капитуляцию и сотни тысяч загубленных жизней", - сказали в силовых структурах.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
