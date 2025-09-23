https://ria.ru/20250923/ukraina-2043857843.html

Штурмовые войска станут бандой Зеленского, считают российские силовики

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Штурмовые войска, которые хотят создать на Украине, станут фактически бандой Владимира Зеленского, который опасается расправы за загубленных им людей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Практически все командование штурмовых войск находится под покровительством СБУ, что делает их фактически неприкосновенными", - сказал собеседник агентства. По его словам, цель создания таких войск, которые больше похожи на организованную преступную группировку, - не просто прикрывать ошибки киевского руководства, а делать это максимально жестко, физически устраняя неугодных либо критикующих командование. "После окончания войны структура способна выполнять защитные функции банды Зеленского и (главы его офиса Андрея) Ермака, для которых возрастает вероятность линчевания за капитуляцию и сотни тысяч загубленных жизней", - сказали в силовых структурах.

