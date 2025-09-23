https://ria.ru/20250923/ukraina-2043811939.html
На Украине пытают подозреваемых в "сотрудничестве с Россией", считают в ООН
2025-09-23T17:57:00+03:00
ЖЕНЕВА, 23 сен – РИА Новости. Власти Украины заключают в тюрьму и пытают граждан, подозреваемых в том числе в "сотрудничестве с Россией", следует из отчета миссии ООН по мониторингу прав человека на Украине (ММПЧУ), среди задержанных есть и граждане РФ. Согласно данным миссии, на Украине задерживают лиц по уголовным делам, связанным с конфликтом. Как пишут авторы отчета, обвинения в адрес задержанных охватывают широкий спектр преступлений, предполагающих тяжкие и опасные деяния, такие как государственная измена и саботаж, при этом многие уголовные дела включают обвинения в "сотрудничестве" с Россией. Однако некоторые люди подвергаются уголовному преследованию за выполнение своей обычной работы, отмечается в документе. "Закон определяет "сотрудничество" как охватывающее широкий спектр действий. УВКПЧ ранее документировало, что некоторые лица подвергались уголовному преследованию за такое сотрудничество, поскольку они выполняли обычную работу на благо общества... Например, люди подвергались уголовному преследованию за работу в экстренных службах, строительстве, водоснабжении, гуманитарной помощи и вывозе мусора", - говорится в тексте отчета. Согласно отчету миссии, из 409 задержанных в связи с конфликтом, опрошенных представителями ООН для этого отчета, 117 (90 мужчин, 25 женщин и 2 мальчика) "дали достоверные сведения о пытках и жестоком обращении в местах лишения свободы". "Основные методы пыток и жестокого обращения включали удары кулаками или предметами, такими как приклады и дубинки, а также угрозы насилия в отношении задержанных или их родственников. Другие, менее распространенные методы включали удушение, электрошок, ножевые ранения, пощечины, лишение сна, угрозы смертью и имитацию казни", - говорится в документе. По данным миссии, среди заключенных есть и граждане России. На вопрос РИА Новости о числе задержанных россиян, как и об обращении с ними, в миссии лишь указали на то, что "в отчете упоминаются граждане России, удерживаемые Украиной, в разделе, посвященном задержаниям украинскими властями". Согласно отчету, авторы которого ссылаются на данные минюста Украины, на конец июля 2025 года в следственных изоляторах и пенитенциарных учреждениях Украины содержались 2258 лиц, задержанных в связи с конфликтом. По данным генпрокуратуры страны, с февраля 2022 года украинские власти возбудили 22814 уголовных дел, связанных с конфликтом. При этом в отчете отмечается, что "число уголовных дел по обвинениям в пытках и жестоком обращении остается ограниченным".
