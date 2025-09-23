Рейтинг@Mail.ru
11:56 23.09.2025
На Украине командир воинской части заставлял подчиненных строить ему дом
На Украине командир воинской части заставлял подчиненных строить ему дом
в мире
украина
ровно
львовская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании командира воинской части из Ровно, который заставлял подчиненных строить ему дом, фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. "Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Ровно, который заставлял подчиненных строить ему дом. К проведению строительных работ вместо несения службы чиновник приобщил трех подчиненных военных, среди которых были двое водителей и электрик. Они осуществляли ремонтные работы в доме руководителя во Львовской области. При этом указанные военные "на бумаге" оставались на месте дислокации в Ровно, а затем государство ежемесячно выплачивало им денежное пособие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. Отмечается, что строительство продолжается более 1,5 лет. За это время из бюджета воинской части было выплачено более 1,3 миллиона гривен (31,5 тысячи долларов). Фигурант задержан, ему вменяется статья "Превышение военным должностным лицом власти и служебных полномочий, причинивших тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц". Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,3 миллиона гривен (31,5 тысячи долларов). Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
в мире, украина, ровно, львовская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ровно, Львовская область, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании командира воинской части из Ровно, который заставлял подчиненных строить ему дом, фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.
"Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Ровно, который заставлял подчиненных строить ему дом. К проведению строительных работ вместо несения службы чиновник приобщил трех подчиненных военных, среди которых были двое водителей и электрик. Они осуществляли ремонтные работы в доме руководителя во Львовской области. При этом указанные военные "на бумаге" оставались на месте дислокации в Ровно, а затем государство ежемесячно выплачивало им денежное пособие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Отмечается, что строительство продолжается более 1,5 лет. За это время из бюджета воинской части было выплачено более 1,3 миллиона гривен (31,5 тысячи долларов).
Фигурант задержан, ему вменяется статья "Превышение военным должностным лицом власти и служебных полномочий, причинивших тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц". Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,3 миллиона гривен (31,5 тысячи долларов).
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
