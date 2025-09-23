https://ria.ru/20250923/ukraina-2043652851.html
Украинцы распродают зимнюю экипировку НАТО
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Жители Украины распродают в интернете иностранную зимнюю экипировку НАТО из военной помощи альянса Киеву, выяснило РИА Новости, проанализировав данные социальных сетей. На украинском сайте объявлений предлагают купить зимнюю форму стран НАТО. Некоторые продают отдельные экземпляры как "личные вещи", а некоторые даже готовы подобрать необходимый размер. Зимний комплект НАТО, состоящий из куртки и штанов, можно купить за 6000 гривен (около 145 долларов). Британский термокомплект предлагают приобрести за 4000 гривен (более 96 долларов). Теплая куртка Бундесвера стоит 1850 гривен (более 44 долларов). Зимнюю обувь НАТО продают от 2000 гривен (более 48 долларов). Зимние штаны армии Испании продаются за 1500 гривен (более 36 долларов), а шведские - за 2400 (около 58 долларов). Для сравнения, украинский аналог на данном сайте можно приобрести, отдав от 500 гривен (12 долларов). Заплатив до 3000 гривен (более 72 долларов), можно докупить и натовский зимний спальный мешок.
