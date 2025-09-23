https://ria.ru/20250923/ukraina-2043579249.html

"Готов к трудным решениям". Зеленский допустил поражение Киева к концу года

"Готов к трудным решениям". Зеленский допустил поражение Киева к концу года

"Готов к трудным решениям". Зеленский допустил поражение Киева к концу года

Украине срочно нужны деньги. Правительство рискует в этом году оставить военные расходы непокрытыми, тогда как на следующий требуется более сотни миллиардов...

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Украине срочно нужны деньги. Правительство рискует в этом году оставить военные расходы непокрытыми, тогда как на следующий требуется более сотни миллиардов долларов. Теперь Зеленский не исключает даже прекращения боевых действий. А во властных коридорах тем временем заговорили о подготовке к выборам. Что ждет киевский режим — в материале РИА Новости.Финансовый шантажЗеленский ставит Запад перед фактом: либо Украине дают 120 миллиардов долларов, либо конфликт заканчивается в этом году. Половина запрашиваемой суммы — на военные нужды. Остальные 60 миллиардов пойдут на пенсии, зарплаты госслужащим и прочие расходы."Нам нужно больше денег, чем в этом году. В этом году их было больше, чем в прошлом. Мы еще не видели финальной стадии этой войны, поэтому нам нужно готовиться", — говорит министр финансов Украины Сергей Марченко.Киев готов покрыть только половину рекордного военного бюджета в 120 миллиардов долларов. На встрече с депутатами глава киевского режима сообщил, что "половину суммы непонятно где взять", однако прекращения конфликта в ближайшей перспективе он не хочет."(Зеленский), как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками", — заявил присутствовавший на заседании нардеп Георгий Мазурашу.В противном случае, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники, Зеленский отдельно предупредил парламентариев из "Слуги народа" о необходимости принять "трудные решения", если ситуация для ВСУ сложится неблагоприятно.Экс-депутат Рады Олег Царев видит в пораженческих заявлениях Киева ультиматум союзникам."Проигрыш киевского режима — это проигрыш западных политиков и стран, которые его поддерживают. Поэтому Зеленский говорит: дайте мне 120 миллиардов, иначе я не буду воевать. Я проиграю — и вы проиграете. При этом он несколько округлил сумму в большую сторону, потому что реальный дефицит украинского бюджета — от 40 до 50 миллиардов долларов. Примерно столько же поставлялось Западом при Джо Байдене. Он взял эту сумму, добавил 10-20 миллиардов и получил 120. То есть с запасом", — объясняет Царев в разговоре с РИА Новости.Не тот бюджетОднако не факт, что рассчитанных Киевом денег хватит на 2026-й. Так, в прошлом году украинское государство сильно просчиталось со средствами на ВСУ. В июле бюджет на 2025-й пришлось пересматривать, поскольку армии платить уже было нечего. Военные расходы выросли на девять миллиардов долларов.Но этого тоже не хватило. Украинское издание "Экономическая правда" подсчитало, что на армию, разведку и прочие военизированные структуры до конца года надо найти еще около 7,3 миллиарда долларов. Как — пока не придумали. Минфин планирует поднять этот вопрос в Раде.В 2026 году на покупку и ремонт техники, а также закупку боеприпасов Киев выделит на 113 миллионов долларов меньше, чем в 2025-м. То есть 16,5 миллиарда.За это нардеп Ярослав Железняк раскритиковал проект бюджета. Дескать, в то же время расходы на "стратегические коммуникации, информационную безопасность и меры по евроинтеграции" увеличены в десять раз — до 97 миллионов долларов."Это не бюджет воюющей страны, а бюджет выборов", — высказался украинский парламентарий.Выборы в Верховную раду в ближайшие месяцы прогнозирует и нардеп Дмитрий Черный. По его словам, уже в следующем году Украина получит обновленный парламент.Замглавы ЦИК Сергей Дубовик говорит об отсутствии предпосылок к электоральным процессам в стране — военное положение не позволяет, да и в бюджете расходов на это не предусмотрено. Впрочем, полностью исключать вероятность выборов в 2026-м он не стал, а дополнить документ соответствующими поправками можно будет в любой момент."Разговоры о выборах пошли из-за этого, что в проекте бюджета была поднята минимальная зарплата (с 8000 до 8647 гривен. — Прим. ред.) и некоторые социальные статьи. Так обычно делают перед электоральными процессами. Поэтому сейчас на Украине и говорят, что это бюджет подготовки к выборам", — указывает Царев.Особая модельС каждым годом украинская экономика все больше зависит от западных вливаний. Бывший глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко назвал сформированную в стране экономическую модель "донорономикой" — полностью зависимой от внешней помощи.Шевченко отмечает, что в нормальной экономике главное — создавать добавленную стоимость, а в украинской — сохранить доверие спонсоров и вовремя получить транш. Он утверждает, что более 20 процентов ВВП покрывается западными грантами и кредитами. Резервы пополняются подарками партнеров. При этом вместо реальных изменений — фотоотчеты из Брюсселя."Последствия этой модели — тема отдельных исследований", — заявил экс-глава Нацбанка.По мнению нардепа Богдана Кицака, даже с наступлением мира Украина будет нуждаться во внешнем финансировании еще пять-десять лет. В противном случае украинская государственность "просто рассыплется".Однако Евросоюз не спешит спонсировать Киев деньгами из собственного кармана. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявляет, что в Брюсселе рассчитывают найти деньги через так называемые займы на возмещение ущерба из российских активов."Чтобы восполнить пробелы в бюджете Киева, потребуется безвозмездная помощь, а на фоне затягивания поясов лидеры предпочли бы этого избежать", — пишет The Economist.Издание отмечает, что партнеры за счет их вложений рассчитывали на укрепление переговорных позиций Украины и скорое завершение конфликта, но ожидания себя не оправдали."Европа обещает взять и растормошить российские активы ради Украины уже почти четыре года. Думаю, до этого они так и не дойдут. Зеленский прекратить конфликт сам не способен — он может его только проиграть. Шантажировать Запад можно сколько угодно, ведь в Европе и так понимают, что киевский режим проиграет. Они с этим уже смирились", — считает политолог Ростислав Ищенко.Олег Царев, в свою очередь, уверен, что ожидать дефолта на Украине как минимум преждевременно. Киев по-прежнему обладает высокими золотовалютными резервами, которыми можно покрыть 50 миллиардов годового дефицита. Поэтому для Зеленского главное даже не деньги, а бесперебойные поставки вооружений.

