Светлана Уханева: москвичи побили рекорд по числу браков этим летом

Почти 36 тысяч новых семей появились в Москве этим летом, это рекорд с 2015 года, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. Также в интервью РИА Новости она рассказала, в каком возрасте москвичи чаще всего женятся и как предпочитают называть своих детей. Беседовали Ольга Овчинникова и Сергей Мозголов.– Светлана Николаевна, расскажите, сколько браков заключили в Москве в летнем сезоне? И какие локации оказались самыми востребованными среди москвичей?– За три летних месяца в Москве было создано почти 36 тысяч новых семей, что является рекордом с 2015 года. Рекорд побил и месяц июль, когда было создано свыше 12 тысяч новых семей. Такие показатели достигались в последний раз у нас в 2017 году. Месяц август также в этом году у нас стал рекордным: итак традиционно самый востребованный месяц в этом году выбрали свыше 13 тысяч пар.Также этим летом еще большей популярностью стали пользоваться дворцы бракосочетания, их востребованность выросла на 14%. Мы проводим большую работу для достижения таких результатов. В столице для молодоженов доступно десять дворцов бракосочетания, семь из них отремонтированы и соответствуют современным тенденциям, к тому же в 2023 году мы открыли совершенно новый Дворец бракосочетания Южное Бутово. Столица все делает, чтобы такой важный день для пар прошел идеально. Все интерьеры выполнены в классическом стиле с элементами ар-деко, в светлых тонах, но в каждом есть свои цветовые акценты, используем различные сценарии освещения, чтобы свадебные кадры получились на высоком уровне. Стоит отметить также удобный график работы дворцов. Два дворца бракосочетания у нас работают ежедневно. Самый популярный – Грибоедовский, Дворец бракосочетания №1, который с июня по сентябрь переходит на особый режим: в пятницу работает с продленным графиком до 20.00, а с субботы на воскресенье – круглосуточно. И еще в начале этого года после ремонта мы открыли Дворец бракосочетания №3, в обновленных стенах которого уже было создано свыше двух тысяч семей, и вновь после ремонта открыл свои двери Таганский Дворец бракосочетания, где с июня было зарегистрировано около 1,8 тысячи браков.Всего за лето в торжественных залах дворцов бракосочетания прошло более 17,5 тысяч торжественных церемоний. Самыми популярными с начала года стали дворцы бракосочетания №1 и №4, которые работают и круглосуточно, и семь дней в неделю, в их стенах было заключено свыше шести тысяч и около шести тысяч браков соответственно. При этом летом Дворец бракосочетания №4 обогнал по популярности традиционно самый известный Дворец бракосочетания №1. В этих дворцах бракосочетания церемонии проходят под живое музыкальное сопровождение. Востребованным среди пар является и Шипиловский Дворец бракосочетания, который также побил небольшой рекорд: с начала года было создано уже около 4,5 тысяч семей.– Получается, москвичи активно женятся?– В этом году – да, мы бьем рекорды.– На фоне роста популярности дворцов бракосочетаний, есть ли планы открыть новые в этом или следующем году?– Как я отметила ранее, в столице регулярно ведется масштабная работа, чтобы день регистрации брака у каждой пары, в том числе был особенным, красивым, ярким и трогательным. Для этого также важна и доступность мест для проведения регистрации брака. В ближайшее время мы откроем новый, современный дворец бракосочетания в районе Митино. Это будет самый большой дворец в столице – более 2,8 тысячи квадратных метров. В нем будут доступны два зала для торжественной регистрации брака, которые отличаются по стилистике, цветовой гамме, а также декору. Эти залы получили названия "Белый" и "Зеркальный". Также там разместятся комфортные зоны ожидания, уютные гостиные для подготовки жениха и невесты к торжественному событию. Кроме того, молодожены смогут провести стильную фотосессию в стенах дворца, для этого там будут оформлены декорированные пространства в разной стилистике. Планируем, что в год во дворце бракосочетания будет заключаться более восьми тысяч браков.– Москвичи очень любят необычные локации. Какие площадки пользуются наибольшей популярностью в этом году?– Проекту мэра Москвы "Новые адреса счастья" в этом году исполнилось шесть лет. За это время на площадках проекта было создано свыше 70 тысяч семей. В 2019 году мы начинали с 20 площадок, сейчас их количество увеличилось вдвое. На текущий момент с начала года более 11,5 тысяч пар выбрали для регистрации именно необычные площадки. По статистике, каждая пятая торжественная церемония бракосочетания проходит на наших выездных локациях. Самая популярная, конечно, это башня "Око", ресторан Birds. Эта площадка находится на высоте 354 метра над землей, откуда открывается потрясающий вид на столицу. Данная локация уже не первый год возглавляет топ популярных выездных площадок, она участвует в проекте с 2019 года. С начала года на ней было зарегистрировано более одной тысячи браков. Также среди площадок пользуется популярностью у молодоженов особняк Спиридонова, который тоже вошел в проект одним из первых. Уже не первый год он становится одним из самых популярных мест в столице для заключения брака. Молодожены его очень любят за классический интерьер: просторный зал, в котором проходят церемонии, выполнен в белых тонах с зеркалами в пол и декоративными величественными люстрами в классическом стиле. Парадная лестница, скульптуры в стиле классицизма, позолоченные люстры — все это создает атмосферу светских балов. С января на этой площадке было зарегистрировано свыше 800 семей. Замыкает тройку популярных локаций гостиница "Националь", которая также находится в проекте с 2019 года. Церемонии в ней проходят на фоне Кремля в зале, украшенном антиквариатом: старинными вазами, лампами, зеркалами, статуями и картинами. В этом году уже более 770 пар выбрали эту локацию. Также востребованными среди столичных пар остаются оперный дом музея-заповедника "Царицыно" – более 650 пар, Библиотека-читальня имени Пушкина – свыше 680 пар, территория храма Матроны Московской и "Якиманка Холл" – свыше 590 и 550 пар соответственно.– Сколько новых локаций для выездных регистраций появилось в этом году?– В этом свадебном сезоне мы исполнили еще одну мечту наших молодоженов и открыли для регистрации брака площадки проекта "Лето в Москве". Первые церемонии прошли в красивую дату, 25 июня, в самом сердце Москвы, на Манежной площади. Впервые молодожены зарегистрировали брак в потрясающей обстановке на улице на фоне Красной площади. Главное украшение всех площадок – живые растения. Например, на Манежной площади были тропические растения. Пары могли выбрать одну из пяти площадок в центре Москвы – церемонии проходили на Манежной, Болотной, Тверской площадях, на Тверском и Страстном бульварах. Площадки, конечно, совершенно разные, каждая тематически украшена, 114 пар воспользовались уникальной возможностью и создали семью на открытом воздухе в самом центре столицы.Кроме того, после благоустройства этим летом мэр Москвы Сергей Собянин открыл набережную музея-заповедника "Коломенское". В рамках этой программы для наших молодоженов был возведен свадебный павильон, и устроен свадебный сад. Сам павильон построен по последней свадебной моде – это полностью стеклянная конструкция с металлическими перекрытиями на берегу Москвы-реки, а торжественную церемонию в хорошую погоду мы можем проводить не только внутри павильона, но и в задекорированной цветами ротонде, которую возвели на благоустроенной набережной. Мы там уже провели регистрации в этом году, и уверена, что в следующем году локация будет пользоваться еще большим спросом.– Москва каждый год предлагает молодоженам заключить брак в новых локациях. Какие новые необычные локации вы планируете предложить молодоженам в будущем? Может быть, у москвичей получится заключить брак в зоопарке, где последнее время настоящий бэби-бум?– Вы удивитесь, но свадьба в зоопарке – это вовсе для нас не новинка, потому что столичные ЗАГСы уже достаточно давно проводят торжественные церемонии бракосочетания в жилом доме Клюева на территории Московского зоопарка, в рамках более ранней программы, которая была запущена в 2006 году.Действительно, каждый год мы видим рост интереса у столичных пар к проведению церемоний на необычных локациях. Мы прислушиваемся к пожеланиям молодых и ежегодно открываем новые, лучшие выездные локации в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Только в этом году мы открыли четыре новые площадки – это кинопарк "Москино", парк-отель "Теплеево", пространство "Яуза" и после реставрации библиотеку искусств имени Боголюбова в усадьбе Третьякова. Новые площадки также пользуются большой популярностью у пар. Например, в пространстве "Яуза", где первые церемонии прошли в феврале, уже было создано 500 семей. В "Москино", в парк-отеле "Теплеево", которые находятся в ТиНАО, уже зарегистрировано 120 и 127 пар соответственно. Хотя первые церемонии в "Теплеево" прошли только в начале июня.Помимо ярких церемоний, которыми мы открыли свадебный сезон, мы этим летом провели еще несколько свадебных мероприятий. Например, ко Дню семьи, любви и верности у нас прошло семь выездных торжественных церемоний бракосочетания для многодетных семей в Измайловском парке в рамках проекта "Большая свадьба". Кроме того, второй год мы регистрируем пары на II Всероссийском свадебном фестивале, который в этом году прошел в Национальном центре "Россия", где сотрудники столичных ЗАГСов провели массовую одновременную регистрацию брака 151 пары со всех регионов страны.– На лето приходится пик свадеб. Были ли еще какие-то рекорды этим летом?– Опять же, повторюсь, ежегодно наибольшее количество браков мы регистрируем в теплые месяцы. Традиционно свадебный сезон мы открыли в преддверии праздника Красная Горка, который в этом году прошел 27 апреля. Дали старт сезону мы очень ярко, у нас прошли церемонии бракосочетания в свадебном шатре в Екатерининском парке, при участии звездных гостей, свадьбы на конях, на фоне цветущей сакуры в парке.Уже первый месяц свадебного сезона, май, стал рекордным по количеству зарегистрированных браков за последние десять лет. Это объясняется большим количеством красивых дат, которым столичные пары отдают предпочтение. Только в мае в столице было заключено свыше 7,2 тысячи браков, что на 43% больше, чем количество браков, заключенных в мае 2024 года.– Когда закончится летний свадебный сезон?– Свадебный сезон у нас продолжается. Мы начали его в преддверии Красной Горки в апреле, и длится он по конец сентября.– Какой тренд у московских невест: они берут фамилию мужа или оставляют девичью?– Вопрос интересный. На самом деле традиционно невесты берут фамилию мужа, но не обязательно, что это происходит в день регистрации брака. Они могут оставить свою фамилию, и через какое-то время прийти к нам за услугой по перемене имени. Это в большей части связано с трудностями с заменой документов, поэтому каждая невеста выбирает тот путь, который удобен ей. Также у нас встречаются случаи, когда супруги берут фамилию жены или двойную фамилию. Данный выбор разрешен законодательством.– В каком возрасте сегодня чаще всего вступают в брак в столице мужчины и женщины?– По статистике в Москве заключают браки молодые люди в возрасте от 23 до 29 лет. Если говорить про девушек, то среднего вступления брак у москвичек – 25, молодые люди женятся чуть попозже – около 27 лет. В прошлом году больше всего браков было заключено между молодоженами в возрасте 25 лет. При этом популярный возраст для замужества у девушек был с 23 до 27 лет. В этом возрасте вступили в брак 27% невест. У женихов – с 25 до 29 лет, в этом возрасте заключили брак четверть мужчин.– В Москве активно развивается направление "Активное долголетие", иногда встречи на занятиях для пенсионеров заканчиваются браками. Расскажите, сколько браков в этом году было заключено среди москвичей старше 60 лет?– Обычно количество браков в возрасте свыше 60 лет невелико, в этом году мы зарегистрировали около 1,2 тысячи союзов, где жениху и невесте было более 60 лет. В возрасте старше 60 лет в среднем вступает в брак 2% невест и 3,5% женихов. В этом году самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 96 лет, а самой взрослой невесте – 91 год.Кроме того, мы уделяем большое внимание жителям старшего поколения, которые уже прожили в браке юбилейное количество лет. В этом году запустили новый проект совместно с московским долголетием под названием "Московское семейное долголетие". В рамках проекта пары, которые прожили в браке уже более 40, 50, 60 и даже 70 лет, могут записаться на церемонию чествования, которую проводят сотрудники столичных ЗАГСов. Пары могут выбрать один из 40 центров московского долголетия, где в торжественной обстановке им прочитают индивидуальную речь, подготовленную на основе их истории любви, они подпишут декларацию семейного долголетия, в которой дают клятву и дальше заботиться друг о друге, получат свидетельство о юбилее, а также праздничный фотоальбом и торт "Москва", после церемонии можно устроить чаепитие сразу в центре долголетия. Помимо центров московского долголетия, мы продолжаем проводить церемонии чествования юбиляров во дворцах бракосочетания, популярность данных церемоний сильно выросла за последнее время. В первые полгода 2025 года мы уже провели около 350 таких церемоний, это 80% от количества всех церемоний в 2024 году. Во дворцах бракосочетания можно провести юбилей супружеской жизни, начиная с пятилетней годовщины. Церемонии популярны среди москвичей, особенно среди тех, кто отмечает десять лет со дня свадьбы. Надеемся, что такая тенденция говорит о том, что в столице создаются крепкие счастливые семьи.Красивым летним событием на площадке форума "Москва 2030" в Гостином дворе стал День семьи, который мы посвятили в этом году юбилярам супружеской жизни. В красивую дату, 25 августа, сотрудники столичных ЗАГСов провели церемонию чествования для 14 пар юбиляров супружеской жизни, одна из которых отметила 70-летний юбилей. Супруги передали секрет семейной жизни молодым, чей брак мы также зарегистрировали в этот день на площадке форума. Молодых мы выбрали неслучайно: жених – ветеран специальной военной операции, награжден медалью Суворова за боевые заслуги.– Какими именами чаще всего называют своих детей москвичи в этом году?– За девять месяцев 2025 года топ популярных зарегистрированных женских имен выглядит так: Анна – 1257, София – 1231, Мария – 1207. То есть особых изменений в тройке самых востребованных имен для новорожденных девочек с 2024 года практически не произошло. Напомню, по итогам 2024 года первое место заняло имя София, второе – Анна, а третье – Мария. Интересно, что имена Анна и Мария уверенно держатся в топ-10 популярных имен уже около 50 лет. Так, в топе популярных имен имя Анна оказалось в 1973 году, а имя Мария в 1974 году. Это время они уверенно держались в списке самых популярных имен, поднимая свои позиции. Имя Софья (София) появилось в рейтинге популярных имен в 2004 году и стремительно поднялось наверх. Так, в 2010 году оно заняло лидирующую позицию и уже 14 лет, если смотреть на итоги года, уверенно держится на ней.Неизменной с прошлого года остается тройка популярных мужских имен. За девять месяцев этого года топ-3 зарегистрированных имен среди новорожденных мальчиков: Михаил – 1671, Александр – 1593 и Лев – 1231. Так, имя Лев впервые вошло в топ-3 популярных имен среди новорожденных мальчиков в столице в прошлом году, сместив имя Максим. Имя Александр возглавляло топ мужских имен с 1981 года по 2023 год включительно, уступив это почетное место только однажды: в 2012 году самым популярным стало имя Артем.– Какие имена встречаются редко среди москвичей? Какие были ранее популярными и теперь практически не встречаются?– Среди женских имен можно сказать об изменчивой популярности имени Дарья. Так, это имя появилось в топ-10 популярных женских имен в 1989 году. Оно уверенно держалось в рейтинге популярных имен до 2016 года включительно, даже успело подняться на третью строчку рейтинга, например, в 2003 и с 2006 по 2009 годы. За девять месяцев текущего года оно заняло лишь 23 место, а по итогам 2024 года – 21.Примерно одинаковая история у имен Ольга и Юлия. В 1947 году девятую строчку рейтинга заняло имя Ольга. Постепенно популярность этого имени росла: в 1955 году оно заняло третье место. Популярность имени Юлия начала расти в 1964 году. Если в 1963 году оно располагалось на 19 месте, то в 1964 заняло уже 13 место, в 1967 – девятое место. С 1967 году оба имени находились в топе популярных женских имен, при этом имя Ольга долгое время занимало вторую строчку рейтинга. Последний раз имя Ольга попало в топ-10 популярных имен в 1995 году, а имя Юлия – в 1999.Также хочется отметить, что дольше всего за последние 70 лет рейтинг популярных женских имен возглавляло имя Елена: оно занимало лидирующую строчку с 1956 года по 1983 включительно, то есть почти 30 лет. Сейчас же это имя не пользуется популярностью у столичных родителей: по итогам 2024 года оно заняло 68 место.Среди мужских имен можем рассмотреть, как менялась популярность имени Сергей. Так, впервые в топ-10 популярных имен оно попало в 1945 году. Постепенно становясь все более популярным, оно возглавило рейтинг имен среди новорожденных мальчиков в 1959 году и держалось на этой строчке до 1974 года включительно. В 1975 году столичные родители предпочли ему имя Алексей, которое было самым популярным до 1980 года включительно. По итогам же 2024 года имя Сергей заняло 34 строчку рейтинга, а имя Алексей – 19.– Какие необычные имена давали новорожденным москвичам в этом году? Были двух-, трехсоставные или более длинные имена? Растет ли число таких имен, становится ли это более популярным с каждым годом?– За девять месяцев текущего года в столице были зарегистрированы такие необычные женские имена, как Ассоль, Забава, Любава, Маруся, Лукерья, Океана, Емельяна, Ефросинья, Искра, Настасья, Феодосия, Белояра, Дельфина, Сталина, и такие редкие мужские имена, как Кай, Марс, Трофим, Ерофей, Тихомир, Харитон, Антип, Гамлет, Год, Любим, Рим, Моисей, Енисей, Есений, Ной, Святогор, Спиридон, Гектор, Ефрем, Фома, Емельян, Митрофан. Порядка 230 новорожденных девочек получили двух- и трехсоставные имена. У таких имен разные варианты написания: через пробел или дефис. Например, Ева-Александра, Вера-Елена, Ева-Мария, Анна-Мария, Ева Виктория, Анна София и Анна Александра. Около 470 мальчиков получили двух-, трех- и четырехсоставные имена. Например, Лев Леон, Лев Тимофей, Ян-Николай.

