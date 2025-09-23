https://ria.ru/20250923/udmurtiya-2043794967.html

Бречалов подписал соглашение о сотрудничестве Удмуртии с "Машуком"

Бречалов подписал соглашение о сотрудничестве Удмуртии с "Машуком"

2025-09-23T17:09:00+03:00

УФА, 23 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал соглашение о сотрудничестве Удмуртии с центром знаний "Машук", направленное на совместную организацию проектов в сфере образования, просвещения, долгосрочное и эффективное партнерство в области реализации молодежной политики, сообщает пресс-служба руководителя республики. "Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков и глава Удмуртии Александр Бречалов. Оно направлено на совместную организацию проектов в сфере образования, просвещения, долгосрочное и эффективное партнерство в области реализации молодежной политики. Благодаря соглашению "Машук" окажет республике содействие в тиражировании успешных практик и методик в сфере образования, воспитания и наставничества в субъектах России", - говорится в сообщении. Антон Сериков рассказал, что центр знаний "Машук" активно сотрудничает с регионами России, помогая партнерам решать стратегически важные задачи. "Совместно с Удмуртией мы планируем провести несколько больших образовательных модулей по актуальным направлениям. Наш центр с момента открытия обучает советников директоров школ по воспитанию. Сегодня такие "навигаторы детства" появляются в каждом образовательном учреждении, поэтому нам нужно объединить усилия для комплексного обучения тех, кто работает с подрастающим поколением, формирует традиционные ценности и нравственные ориентиры молодежи. Мы также готовы поделиться с коллегами опытом в области повышения квалификации директоров школ, перед которыми стоит задача по созданию сплоченного педагогического коллектива, эффективного взаимодействия с учениками и родителями. Наша команда готова оказать содействие республике в тиражировании лучших практик в другие регионы страны", – приводятся слова Серикова. Он добавил, что центр знаний и республика планируют организовать образовательный лагерь для подготовки советников директоров школ по воспитанию. В обучении примут участие федеральные эксперты. Они расскажут, что входит в задачи и функции таких специалистов. Приглашенными спикерами также станут советники из разных регионов страны, которые уже стали связующим звеном между детьми, учителями и родителями. Глава Удмуртии подчеркнул, что сфера молодежной политики региона – это 35 профильных учреждений, где трудятся больше 1 тысячи специалистов. Благодаря их тесной работе с подрастающим поколением они привлекли с федерального бюджета 532 миллиона рублей. На эти средства в рамках нацпроекта "Образование, а теперь "Молодежь и дети", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, удалось отремонтировать и создать 13 молодежных центров в городах и районах республики, организовать 51 проект в сферах наставничества, патриотического воспитания, профилактической работы с трудными подростками. Он добавил, что главный принцип работы с подрастающим поколением – ничего для молодежи без самой молодежи. Так возникли практически все события для ребят. Например, это – спартакиада "Гвардия" на Кубок им. М.Т. Калашникова и смотр-конкурс "Равняемся на Героев". Также в регионе развивается федеральный проект: военно-спортивная игра "Зарница 2.0". Только эти три крупных мероприятия охватили 32 тысячи участников в 2025 году. Всего в республике 299 кадетских классов и 158 отрядов, 46 военно-патриотических клубов. Со сферой патриотического воспитания тесно связан проект "Наставник", где взрослые берут шефство над детьми из семей, находящихся в трудной ситуации. Летом традиционно проходят профильные смены для подростков "Новая Я" и "Защитник". "Нам очень важно обучать тех, кто является проводниками смыслов для нашего подрастающего поколения. Это советники директоров школ по воспитательной работе и педагоги, специалисты по работе с молодежью, наставники на производствах, ведь наши предприятия становятся всё интереснее для выпускников вузов, колледжей и техникумов. Взаимодействие с "Машуком", как федеральным центром компетенций, позволит повышать их навыки и что особенно важно – перенимать практический опыт, быть в курсе современных тенденций", – цитирует пресс-служба Бречалова. В пресс-службе рассказали, что 22 сентября Антон Сериков посетил Удмуртию с рабочим визитом. Он обсудил с первым заместителем председателя правительства республики Татьяной Чураковой реализацию образовательных и просветительских проектов, посетил концерн "Калашников", где выстроена эффективная система наставничества, мультиформатное пространство студенческих отрядов "СО.Здание", а также молодежный центр республики.

