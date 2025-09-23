https://ria.ru/20250923/uchastki-2043825901.html
В МО земельные инспекторы обследовали более 100 тысяч участков с января
В МО земельные инспекторы обследовали более 100 тысяч участков с января - РИА Новости, 23.09.2025
В МО земельные инспекторы обследовали более 100 тысяч участков с января
В Московской области инспекторы проверили более 100 тысяч земельных участков. Работы проводились с января в рамках муниципального земельного контроля. Об этом... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:41:00+03:00
2025-09-23T18:41:00+03:00
2025-09-23T18:41:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043823933_11:0:3652:2048_1920x0_80_0_0_ceda5fd4098b7f8aad772c0b4e4727df.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Московской области инспекторы проверили более 100 тысяч земельных участков. Работы проводились с января в рамках муниципального земельного контроля. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство имущественных отношений.В ведомстве отметили, что наиболее активно проверки проводились в Ступине, Солнечногорске, Клину, а также в Можайском и Дмитровском муниципальных округах.Министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов сообщил, что достаточно распространенным нарушением земельного законодательства является неиспользование земельных участков."На сегодняшний день выявлено 35 тысяч участков с таким нарушением, далее идет самовольное занятие территории – зафиксировано на 1,5 тысячи участках, и завершает тройку нецелевое использование – такие нарушения обнаружены на тысяче участков", – перечислил министр.Уточняется, что в общей сложности специалисты выявили несоответствия законодательству на территориях площадью 336 тысяч гектаров.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043823933_466:0:3197:2048_1920x0_80_0_0_735374642e6f5835c3b0f4e85d4ab628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
В Московской области инспекторы проверили более 100 тысяч земельных участков. Работы проводились с января в рамках муниципального земельного контроля. Об этом сообщил
360.ru со ссылкой на региональное министерство имущественных отношений.
В ведомстве отметили, что наиболее активно проверки проводились в Ступине, Солнечногорске, Клину, а также в Можайском и Дмитровском муниципальных округах.
Министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов сообщил, что достаточно распространенным нарушением земельного законодательства является неиспользование земельных участков.
"На сегодняшний день выявлено 35 тысяч участков с таким нарушением, далее идет самовольное занятие территории – зафиксировано на 1,5 тысячи участках, и завершает тройку нецелевое использование – такие нарушения обнаружены на тысяче участков", – перечислил министр.
Уточняется, что в общей сложности специалисты выявили несоответствия законодательству на территориях площадью 336 тысяч гектаров.