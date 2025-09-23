Рейтинг@Mail.ru
В МО земельные инспекторы обследовали более 100 тысяч участков с января
Новости Подмосковья
 
18:41 23.09.2025
В МО земельные инспекторы обследовали более 100 тысяч участков с января
В МО земельные инспекторы обследовали более 100 тысяч участков с января - РИА Новости, 23.09.2025
В МО земельные инспекторы обследовали более 100 тысяч участков с января
В Московской области инспекторы проверили более 100 тысяч земельных участков. Работы проводились с января в рамках муниципального земельного контроля. Об этом... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Московской области инспекторы проверили более 100 тысяч земельных участков. Работы проводились с января в рамках муниципального земельного контроля. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство имущественных отношений.В ведомстве отметили, что наиболее активно проверки проводились в Ступине, Солнечногорске, Клину, а также в Можайском и Дмитровском муниципальных округах.Министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов сообщил, что достаточно распространенным нарушением земельного законодательства является неиспользование земельных участков."На сегодняшний день выявлено 35 тысяч участков с таким нарушением, далее идет самовольное занятие территории – зафиксировано на 1,5 тысячи участках, и завершает тройку нецелевое использование – такие нарушения обнаружены на тысяче участков", – перечислил министр.Уточняется, что в общей сложности специалисты выявили несоответствия законодательству на территориях площадью 336 тысяч гектаров.
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО земельные инспекторы обследовали более 100 тысяч участков с января

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Московской области инспекторы проверили более 100 тысяч земельных участков. Работы проводились с января в рамках муниципального земельного контроля. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство имущественных отношений.
В ведомстве отметили, что наиболее активно проверки проводились в Ступине, Солнечногорске, Клину, а также в Можайском и Дмитровском муниципальных округах.
Министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов сообщил, что достаточно распространенным нарушением земельного законодательства является неиспользование земельных участков.
"На сегодняшний день выявлено 35 тысяч участков с таким нарушением, далее идет самовольное занятие территории – зафиксировано на 1,5 тысячи участках, и завершает тройку нецелевое использование – такие нарушения обнаружены на тысяче участков", – перечислил министр.
Уточняется, что в общей сложности специалисты выявили несоответствия законодательству на территориях площадью 336 тысяч гектаров.
 
