https://ria.ru/20250923/uchastki-2043825901.html

В МО земельные инспекторы обследовали более 100 тысяч участков с января

В МО земельные инспекторы обследовали более 100 тысяч участков с января - РИА Новости, 23.09.2025

В МО земельные инспекторы обследовали более 100 тысяч участков с января

В Московской области инспекторы проверили более 100 тысяч земельных участков. Работы проводились с января в рамках муниципального земельного контроля. Об этом... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T18:41:00+03:00

2025-09-23T18:41:00+03:00

2025-09-23T18:41:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043823933_11:0:3652:2048_1920x0_80_0_0_ceda5fd4098b7f8aad772c0b4e4727df.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Московской области инспекторы проверили более 100 тысяч земельных участков. Работы проводились с января в рамках муниципального земельного контроля. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство имущественных отношений.В ведомстве отметили, что наиболее активно проверки проводились в Ступине, Солнечногорске, Клину, а также в Можайском и Дмитровском муниципальных округах.Министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов сообщил, что достаточно распространенным нарушением земельного законодательства является неиспользование земельных участков."На сегодняшний день выявлено 35 тысяч участков с таким нарушением, далее идет самовольное занятие территории – зафиксировано на 1,5 тысячи участках, и завершает тройку нецелевое использование – такие нарушения обнаружены на тысяче участков", – перечислил министр.Уточняется, что в общей сложности специалисты выявили несоответствия законодательству на территориях площадью 336 тысяч гектаров.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)