Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 23.09.2025

Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Тринадцать россиян остаются в больницах после ДТП в турецкой Аланье, трое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в...

СТАМБУЛ, 23 сен - РИА Новости. Тринадцать россиян остаются в больницах после ДТП в турецкой Аланье, трое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье."По информации турецкой стороны, в больницах остаются 13 россиян, трое из них в тяжёлом состоянии", - сообщили дипломаты.Автобус с туристами столкнулся во вторник утром с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщило ранее во вторник агентство IHA. О том, что среди пострадавших есть российские туристы, ранее РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.

