Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 23.09.2025 (обновлено: 18:07 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/turtsiya-2043816434.html
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 23.09.2025
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Тринадцать россиян остаются в больницах после ДТП в турецкой Аланье, трое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:05:00+03:00
2025-09-23T18:07:00+03:00
россия
анталья (провинция)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043706552_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_930738040d23bc7eacc66d31bc85034c.jpg
СТАМБУЛ, 23 сен - РИА Новости. Тринадцать россиян остаются в больницах после ДТП в турецкой Аланье, трое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье."По информации турецкой стороны, в больницах остаются 13 россиян, трое из них в тяжёлом состоянии", - сообщили дипломаты.Автобус с туристами столкнулся во вторник утром с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщило ранее во вторник агентство IHA. О том, что среди пострадавших есть российские туристы, ранее РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.
https://ria.ru/20250918/turtsija-2042742474.html
россия
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия ДТП с автобусом в турецкой Аланье
Последствия ДТП с автобусом в турецкой Аланье
2025-09-23T18:05
true
PT1M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043706552_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d6723412a117ed6ce876bd6a26012fda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анталья (провинция), в мире
Россия, Анталья (провинция), В мире
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Генконсульство: 13 пострадавших при ДТП в Аланье россиян остаются в больницах

Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 23 сен - РИА Новости. Тринадцать россиян остаются в больницах после ДТП в турецкой Аланье, трое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
"По информации турецкой стороны, в больницах остаются 13 россиян, трое из них в тяжёлом состоянии", - сообщили дипломаты.
Автобус с туристами столкнулся во вторник утром с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщило ранее во вторник агентство IHA. О том, что среди пострадавших есть российские туристы, ранее РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Россияне не пострадали при стрельбе на курорте в Турции
18 сентября, 16:14
 
РоссияАнталья (провинция)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала