https://ria.ru/20250923/turtsiya-2043816434.html
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 23.09.2025
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Тринадцать россиян остаются в больницах после ДТП в турецкой Аланье, трое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:05:00+03:00
2025-09-23T18:05:00+03:00
2025-09-23T18:07:00+03:00
россия
анталья (провинция)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043706552_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_930738040d23bc7eacc66d31bc85034c.jpg
СТАМБУЛ, 23 сен - РИА Новости. Тринадцать россиян остаются в больницах после ДТП в турецкой Аланье, трое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье."По информации турецкой стороны, в больницах остаются 13 россиян, трое из них в тяжёлом состоянии", - сообщили дипломаты.Автобус с туристами столкнулся во вторник утром с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщило ранее во вторник агентство IHA. О том, что среди пострадавших есть российские туристы, ранее РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.
https://ria.ru/20250918/turtsija-2042742474.html
россия
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043706552_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d6723412a117ed6ce876bd6a26012fda.jpg
Последствия ДТП с автобусом в турецкой Аланье
Последствия ДТП с автобусом в турецкой Аланье
2025-09-23T18:05
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анталья (провинция), в мире
Россия, Анталья (провинция), В мире
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Генконсульство: 13 пострадавших при ДТП в Аланье россиян остаются в больницах