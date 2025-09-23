Рейтинг@Mail.ru
Действия властей Молдавии повторяют украинский сценарий, заявил экс-премьер - РИА Новости, 23.09.2025
05:37 23.09.2025
Действия властей Молдавии повторяют украинский сценарий, заявил экс-премьер
2025-09-23T05:37:00+03:00
2025-09-23T05:37:00+03:00
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Попытки молдавских властей ограничить деятельность православной церкви повторяют украинский сценарий, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Молдавии Василий Тарлев. Конфликт между двумя православными юрисдикциями в Молдавии продолжается уже несколько лет. Молдавская православная церковь подчиняется Московской патриархии, тогда как Бессарабская митрополия входит в состав Румынской православной церкви. "Мы видим системную атаку на Церковь. Власть готовила решение о выведении Кишиневской митрополии Московского патриархата из правового поля. Пока они не решились официально, но давление идет: предупреждения священникам, запреты на поездки, дискредитация и запугивание. Это прямая атака на традиционные ценности и веру миллионов людей. Так власть пытается противопоставить церковь своим идеологическим проектам", - сказал Тарлев. Политик подчеркнул, что ситуация выходит за рамки двусторонних отношений. "Речь идет не только о Русской православной церкви. Фактически это атака на православие в целом и попытка расколоть общество. Молдова всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной. Любой удар по церкви - это удар по обществу. Мы намерены положить конец этой практике и гарантировать защиту веры от политического вмешательства", - сказал Тарлев. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Украинские власти ранее организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Попытки молдавских властей ограничить деятельность православной церкви повторяют украинский сценарий, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Молдавии Василий Тарлев.
Конфликт между двумя православными юрисдикциями в Молдавии продолжается уже несколько лет. Молдавская православная церковь подчиняется Московской патриархии, тогда как Бессарабская митрополия входит в состав Румынской православной церкви.
"Мы видим системную атаку на Церковь. Власть готовила решение о выведении Кишиневской митрополии Московского патриархата из правового поля. Пока они не решились официально, но давление идет: предупреждения священникам, запреты на поездки, дискредитация и запугивание. Это прямая атака на традиционные ценности и веру миллионов людей. Так власть пытается противопоставить церковь своим идеологическим проектам", - сказал Тарлев.
Политик подчеркнул, что ситуация выходит за рамки двусторонних отношений. "Речь идет не только о Русской православной церкви. Фактически это атака на православие в целом и попытка расколоть общество. Молдова всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной. Любой удар по церкви - это удар по обществу. Мы намерены положить конец этой практике и гарантировать защиту веры от политического вмешательства", - сказал Тарлев.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Украинские власти ранее организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
