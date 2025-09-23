https://ria.ru/20250923/tserkov-2043653040.html

Действия властей Молдавии повторяют украинский сценарий, заявил экс-премьер

Действия властей Молдавии повторяют украинский сценарий, заявил экс-премьер - РИА Новости, 23.09.2025

Действия властей Молдавии повторяют украинский сценарий, заявил экс-премьер

Попытки молдавских властей ограничить деятельность православной церкви повторяют украинский сценарий, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T05:37:00+03:00

2025-09-23T05:37:00+03:00

2025-09-23T05:37:00+03:00

в мире

молдавия

украина

гагаузия

василий тарлев

игорь додон

ирина влах

румынская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978446529_0:0:1343:756_1920x0_80_0_0_4074c36e53f708f5beeb150e133adbe0.jpg

КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Попытки молдавских властей ограничить деятельность православной церкви повторяют украинский сценарий, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Молдавии Василий Тарлев. Конфликт между двумя православными юрисдикциями в Молдавии продолжается уже несколько лет. Молдавская православная церковь подчиняется Московской патриархии, тогда как Бессарабская митрополия входит в состав Румынской православной церкви. "Мы видим системную атаку на Церковь. Власть готовила решение о выведении Кишиневской митрополии Московского патриархата из правового поля. Пока они не решились официально, но давление идет: предупреждения священникам, запреты на поездки, дискредитация и запугивание. Это прямая атака на традиционные ценности и веру миллионов людей. Так власть пытается противопоставить церковь своим идеологическим проектам", - сказал Тарлев. Политик подчеркнул, что ситуация выходит за рамки двусторонних отношений. "Речь идет не только о Русской православной церкви. Фактически это атака на православие в целом и попытка расколоть общество. Молдова всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной. Любой удар по церкви - это удар по обществу. Мы намерены положить конец этой практике и гарантировать защиту веры от политического вмешательства", - сказал Тарлев. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Украинские власти ранее организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250923/moldavija-2043640525.html

https://ria.ru/20250922/golosovanie-2043436483.html

https://ria.ru/20250922/dodon-2043544839.html

молдавия

украина

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина, гагаузия, василий тарлев, игорь додон, ирина влах, румынская православная церковь, украинская православная церковь, московская патриархия